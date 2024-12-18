18 декабря 2024

В ХМАО пенсионеры отдали мошенникам полмиллиарда рублей

Жители ХМАО перевели мошенникам 2,6 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане за 11 месяцев перевели мошенникам 2,6 миллиарда рублей
Югорчане за 11 месяцев перевели мошенникам 2,6 миллиарда рублей Фото:

За 11 месяцев пенсионеры из региона перевели мошенникам 555 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«За 11 месяцев 2024 года 555 млн. рублей перевели наши пенсионеры мошенникам. Работники бюджетной сферы — врачи, учителя, воспитатели детских садов отдали злоумышленникам 116 млн», — приводит канал слова начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД по ХМАО Алексея Орлова.

Всего за 11 месяцев югорчане перевели злоумышленникам 2,6 миллиардов рублей. Полиция прорабатывает профилактические мероприятия, чтобы защитить граждан от киберпреступников.

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За 11 месяцев пенсионеры из региона перевели мошенникам 555 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «За 11 месяцев 2024 года 555 млн. рублей перевели наши пенсионеры мошенникам. Работники бюджетной сферы — врачи, учителя, воспитатели детских садов отдали злоумышленникам 116 млн», — приводит канал слова начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД по ХМАО Алексея Орлова. Всего за 11 месяцев югорчане перевели злоумышленникам 2,6 миллиардов рублей. Полиция прорабатывает профилактические мероприятия, чтобы защитить граждан от киберпреступников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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