В ХМАО пенсионеры отдали мошенникам полмиллиарда рублей

За 11 месяцев пенсионеры из региона перевели мошенникам 555 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«За 11 месяцев 2024 года 555 млн. рублей перевели наши пенсионеры мошенникам. Работники бюджетной сферы — врачи, учителя, воспитатели детских садов отдали злоумышленникам 116 млн», — приводит канал слова начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД по ХМАО Алексея Орлова.
Всего за 11 месяцев югорчане перевели злоумышленникам 2,6 миллиардов рублей. Полиция прорабатывает профилактические мероприятия, чтобы защитить граждан от киберпреступников.
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