В Свердловской области начнут развивать бокс на инвалидных колясках

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Свердловская федерация бокса стала партнером Межрегиональной Федерации пара-бокса
Свердловская федерация бокса стала партнером Межрегиональной Федерации пара-бокса Фото:

Свердловская областная федерация бокса стала партнером Межрегиональной Федерации пара-бокса (бокса на колясках — прим. ред.). Стороны договорились проводить совместную политику в области физкультуры и адаптации к спорту людей с ограничениями здоровья. Также партнеры планируют заниматься пропагандой бокса в обществе.

«Мы не остаемся в стороне и подписываем уже официальное соглашение. Сначала у нас были неофициальные отношения, мы оказывали помощь в оплате спортивного зала для проведения тренировок по пара-боксу. С сегодняшнего дня все официально», — отметил председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов.

Глава Межрегиональной Федерации пара-бокса Илья Филиппов подчеркнул, что благодаря совместной работе этот вид спорта стремительно развивается на Среднем Урале. Федерация пара-бокса стала первым в России объединением, продвигающим в стране бокс на колясках. В декабре ее площадку для тренировок посетил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

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Свердловская областная федерация бокса стала партнером Межрегиональной Федерации пара-бокса (бокса на колясках — прим. ред.). Стороны договорились проводить совместную политику в области физкультуры и адаптации к спорту людей с ограничениями здоровья. Также партнеры планируют заниматься пропагандой бокса в обществе. «Мы не остаемся в стороне и подписываем уже официальное соглашение. Сначала у нас были неофициальные отношения, мы оказывали помощь в оплате спортивного зала для проведения тренировок по пара-боксу. С сегодняшнего дня все официально», — отметил председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов. Глава Межрегиональной Федерации пара-бокса Илья Филиппов подчеркнул, что благодаря совместной работе этот вид спорта стремительно развивается на Среднем Урале. Федерация пара-бокса стала первым в России объединением, продвигающим в стране бокс на колясках. В декабре ее площадку для тренировок посетил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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