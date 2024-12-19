В Свердловской области начнут развивать бокс на инвалидных колясках

Свердловская областная федерация бокса стала партнером Межрегиональной Федерации пара-бокса (бокса на колясках — прим. ред.). Стороны договорились проводить совместную политику в области физкультуры и адаптации к спорту людей с ограничениями здоровья. Также партнеры планируют заниматься пропагандой бокса в обществе.
«Мы не остаемся в стороне и подписываем уже официальное соглашение. Сначала у нас были неофициальные отношения, мы оказывали помощь в оплате спортивного зала для проведения тренировок по пара-боксу. С сегодняшнего дня все официально», — отметил председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов.
Глава Межрегиональной Федерации пара-бокса Илья Филиппов подчеркнул, что благодаря совместной работе этот вид спорта стремительно развивается на Среднем Урале. Федерация пара-бокса стала первым в России объединением, продвигающим в стране бокс на колясках. В декабре ее площадку для тренировок посетил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.
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