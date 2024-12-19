19 декабря 2024

Глава Ординского округа в Пермском крае Мелехин переизбрался

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мелехин руководит Ордой с 2016 года
Александр Мелехин руководит Ордой с 2016 года Фото:

Депутаты думы Ординского муниципального округа Пермского округа переизбрали на новый срок главу территории. Им останется Александр Мелехин.

«Главой Ординского округа избран Александр Мелехин. Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа», — сообщает telegram-канал «На местах».

Новый срок полномочий главы начнется 21 декабря. Мелехин руководит территорией с 2016 года.

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Депутаты думы Ординского муниципального округа Пермского округа переизбрали на новый срок главу территории. Им останется Александр Мелехин. «Главой Ординского округа избран Александр Мелехин. Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа», — сообщает telegram-канал «На местах». Новый срок полномочий главы начнется 21 декабря. Мелехин руководит территорией с 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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