Глава Ординского округа в Пермском крае Мелехин переизбрался

Александр Мелехин руководит Ордой с 2016 года
Депутаты думы Ординского муниципального округа Пермского округа переизбрали на новый срок главу территории. Им останется Александр Мелехин.
«Главой Ординского округа избран Александр Мелехин. Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа», — сообщает telegram-канал «На местах».
Новый срок полномочий главы начнется 21 декабря. Мелехин руководит территорией с 2016 года.
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