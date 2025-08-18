Популярный санаторий подлечит работников Пермской краевой клинической больницы

Санаторий Усть-Качка подлечит работников Пермской краевой клинической больницы
Пермская краевая клиническая больница отправит своих работников на оздоровление в известный пермский курорт «Усть-Качка». Это следует из закупки, проведенной учреждением. В документах, которые размещены в открытом доступе, указано, что услуга должна быть оказана курортом в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года. Срок оздоровления — 14 дней.

«Объект закупки: приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников ГБУЗ ПК „Пермская краевая клиническая больница“ в рамках проведения предупредительных мер по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний работников […]. В стоимость оказываемых услуг одной путевки должны входить не менее семи видов процедур (не менее пяти наименований лечебных процедур по основному заболеванию и двух наименований по сопутствующему заболеванию)», — сказано в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 840 000 рублей. Оздоровление пройдут работники больницы, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, пищеварения, центральной и периферической нервной системы, нарушения обмена веществ, болезни мочеполовой системы, заболевания кожи.

В августе санатории Пермского края снижают цены на путевки и услуги. Скидки могут достигать 30%, выяснило URA.RU, ознакомившись с предложениями здравниц региона.

