В Екатеринбурге около ТРЦ «Мега» на улице Металлургов вечером 21 декабря произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали пять автомобилей.
«На улице Металлургов недалеко от „Меги“ произошло ДТП сразу с пятью машинами», — рассказал собеседник telegram-канала «Свет Екатеринбург». На видео с места происшествия заметно, что несколько машин стоят на обочине и части дороги.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.
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