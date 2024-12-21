21 декабря 2024
20 декабря 2024

Около ТЦ «Мега» в Екатеринбурге произошла жесткая авария. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото)
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге около ТРЦ «Мега» на улице Металлургов вечером 21 декабря произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали пять автомобилей.

«На улице Металлургов недалеко от „Меги“ произошло ДТП сразу с пятью машинами», — рассказал собеседник telegram-канала «Свет Екатеринбург». На видео с места происшествия заметно, что несколько машин стоят на обочине и части дороги.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Екатеринбурге около ТРЦ «Мега» на улице Металлургов вечером 21 декабря произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали пять автомобилей. «На улице Металлургов недалеко от „Меги“ произошло ДТП сразу с пятью машинами», — рассказал собеседник telegram-канала «Свет Екатеринбург». На видео с места происшествия заметно, что несколько машин стоят на обочине и части дороги. В отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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