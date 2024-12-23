«Изнанка»: Мониторинговые ресурсы Украины заявили о возможном пуске «Орешника»

23 декабря 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Украинские telegram-канале предупредили о запуске «Орешника» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские мониторинговые службы предостерегли о возможном запуске баллистической ракеты средней дальности, известной под названием «Орешник». Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале «Изнанка». «Украинские мониторинговые ресурсы как один пишут об угрозе пуска „Орешника“. Хммм… следим», — говорится в сообщении. Около 19:00 по московскому времени украинский telegram-канал «monitor» опубликовал сообщение о том, что на территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с возможной угрозой ракетного системой «Орешник». Гражданам было рекомендовано находиться в укрытиях из-за опасности запуска ракет. Через 25 минут воздушные силы Украины сняли тревогу. Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что поддержал идею об испытании оружия в боевых условиях. Текущее затишье после первого испытательного запуска новейшей российской ракеты «Орешник» является лишь временным, считает подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе. Об этом пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские мониторинговые службы предостерегли о возможном запуске баллистической ракеты средней дальности, известной под названием «Орешник». Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале «Изнанка». «Украинские мониторинговые ресурсы как один пишут об угрозе пуска „Орешника“. Хммм… следим», — говорится в сообщении. Около 19:00 по московскому времени украинский telegram-канал «monitor» опубликовал сообщение о том, что на территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с возможной угрозой ракетного системой «Орешник». Гражданам было рекомендовано находиться в укрытиях из-за опасности запуска ракет. Через 25 минут воздушные силы Украины сняли тревогу. Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что поддержал идею об испытании оружия в боевых условиях. Текущее затишье после первого испытательного запуска новейшей российской ракеты «Орешник» является лишь временным, считает подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе. Об этом пишет «Царьград».