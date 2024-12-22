Путин рассказал о разногласиях в Минобороны по поводу «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Минобороны были озвучены разные мнения, касающиеся проектирования комплекса «Орешник». Сам глава государства поддержал идею об испытании оружия в боевых условиях.
«В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, <...> что настало время испытать его в боевых условиях», — сказал президент России в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале.
Путин считает, что комплекс «Орешник» нужно производить. Глава государства согласился с тем, что на создание комплекса нужно выделить необходимые ресурсы.
Ранее глава государства заявил, что разработка данного оружия — историческое событие в ракетно-космической отрасли. Он отметил, что аналогов у «Орешника» ранее не было.
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