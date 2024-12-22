Путин рассказал о разногласиях в Минобороны по поводу «Орешника»

Путин: в Минобороны были разные точки зрения насчет разработки «Орешника»
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Путин рассказал, что в минобороны были разные точки зрения по поводу разработки «Орешника»
Путин рассказал, что в минобороны были разные точки зрения по поводу разработки «Орешника» Фото:

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Минобороны были озвучены разные мнения, касающиеся проектирования комплекса «Орешник». Сам глава государства поддержал идею об испытании оружия в боевых условиях. 

«В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, <...> что настало время испытать его в боевых условиях», — сказал президент России в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале.

Путин считает, что комплекс «Орешник» нужно производить. Глава государства согласился с тем, что на создание комплекса нужно выделить необходимые ресурсы.

Ранее глава государства заявил, что разработка данного оружия — историческое событие в ракетно-космической отрасли. Он отметил, что аналогов у «Орешника» ранее не было. 

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Минобороны были озвучены разные мнения, касающиеся проектирования комплекса «Орешник». Сам глава государства поддержал идею об испытании оружия в боевых условиях.  «В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, <...> что настало время испытать его в боевых условиях», — сказал президент России в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале. Путин считает, что комплекс «Орешник» нужно производить. Глава государства согласился с тем, что на создание комплекса нужно выделить необходимые ресурсы. Ранее глава государства заявил, что разработка данного оружия — историческое событие в ракетно-космической отрасли. Он отметил, что аналогов у «Орешника» ранее не было. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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