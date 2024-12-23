Жительница Нижнего Тагила Юлия обнаружила в своей квартире ртуть в больших количествах, она подозревает, что это сделал бывший сожитель, который угрожал ей расправой. Девушка обвиняет полицию в бездействии. Об этом она рассказала в соцсетях.
«Делая дома уборку, совершенно случайно под гарнитуром обнаружила большое количество вещества, очень похожего на ртуть. Такое же вещество я находила за своей батареей и 15 апреля 2023 года. Тогда я обращалась в полицию и вызывала службу спасения. Вещество забрали и якобы отправили на экспертизу! Прошло уже немало времени, но на сегодняшний день результатов никаких нет», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Девушка снова обратилась в полицию после обнаружения ртути. «Мне сказали, что у них нет полномочий на изъятие химического вещества. Позвонила в службу спасения, они тоже сейчас этим не занимаются, дали номер службы экологической безопасности. Эта служба тоже не выезжает», — рассказала Юлия.
По словам тагильчанки, она не первый год пытается добиться уголовной ответственности для своего бывшего молодого человека. Девушка утверждает, что мужчина неоднократно подкарауливал ее возле дома или работы и устраивал скандалы. Юлия заявила, что за это время он успел повредить не один телефон и даже ее автомобиль.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России «Нижнетагильское». Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!