23 декабря 2024

Тагильчанка подозревает бывшего в попытке отравить ее ртутью и винит полицию в бездействии. Видео

Жительница Нижнего Тагила боится, что бывший мог специально отравить ее ртутью
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Кетово. Курган , полиция, канвой
Девушка заявляет, что полиция не реагирует на ее обращения (архивное фото) Фото:

Жительница Нижнего Тагила Юлия обнаружила в своей квартире ртуть в больших количествах, она подозревает, что это сделал бывший сожитель, который угрожал ей расправой. Девушка обвиняет полицию в бездействии. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Делая дома уборку, совершенно случайно под гарнитуром обнаружила большое количество вещества, очень похожего на ртуть. Такое же вещество я находила за своей батареей и 15 апреля 2023 года. Тогда я обращалась в полицию и вызывала службу спасения. Вещество забрали и якобы отправили на экспертизу! Прошло уже немало времени, но на сегодняшний день результатов никаких нет», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Девушка снова обратилась в полицию после обнаружения ртути. «Мне сказали, что у них нет полномочий на изъятие химического вещества. Позвонила в службу спасения, они тоже сейчас этим не занимаются, дали номер службы экологической безопасности. Эта служба тоже не выезжает», — рассказала Юлия.

По словам тагильчанки, она не первый год пытается добиться уголовной ответственности для своего бывшего молодого человека. Девушка утверждает, что мужчина неоднократно подкарауливал ее возле дома или работы и устраивал скандалы. Юлия заявила, что за это время он успел повредить не один телефон и даже ее автомобиль.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России «Нижнетагильское». Ответ ожидается.

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Жительница Нижнего Тагила Юлия обнаружила в своей квартире ртуть в больших количествах, она подозревает, что это сделал бывший сожитель, который угрожал ей расправой. Девушка обвиняет полицию в бездействии. Об этом она рассказала в соцсетях. «Делая дома уборку, совершенно случайно под гарнитуром обнаружила большое количество вещества, очень похожего на ртуть. Такое же вещество я находила за своей батареей и 15 апреля 2023 года. Тогда я обращалась в полицию и вызывала службу спасения. Вещество забрали и якобы отправили на экспертизу! Прошло уже немало времени, но на сегодняшний день результатов никаких нет», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Девушка снова обратилась в полицию после обнаружения ртути. «Мне сказали, что у них нет полномочий на изъятие химического вещества. Позвонила в службу спасения, они тоже сейчас этим не занимаются, дали номер службы экологической безопасности. Эта служба тоже не выезжает», — рассказала Юлия. По словам тагильчанки, она не первый год пытается добиться уголовной ответственности для своего бывшего молодого человека. Девушка утверждает, что мужчина неоднократно подкарауливал ее возле дома или работы и устраивал скандалы. Юлия заявила, что за это время он успел повредить не один телефон и даже ее автомобиль. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России «Нижнетагильское». Ответ ожидается.
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