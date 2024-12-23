Тагильчанка подозревает бывшего в попытке отравить ее ртутью и винит полицию в бездействии. Видео

Жительница Нижнего Тагила боится, что бывший мог специально отравить ее ртутью

24 декабря 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Девушка заявляет, что полиция не реагирует на ее обращения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нижнего Тагила Юлия обнаружила в своей квартире ртуть в больших количествах, она подозревает, что это сделал бывший сожитель, который угрожал ей расправой. Девушка обвиняет полицию в бездействии. Об этом она рассказала в соцсетях. «Делая дома уборку, совершенно случайно под гарнитуром обнаружила большое количество вещества, очень похожего на ртуть. Такое же вещество я находила за своей батареей и 15 апреля 2023 года. Тогда я обращалась в полицию и вызывала службу спасения. Вещество забрали и якобы отправили на экспертизу! Прошло уже немало времени, но на сегодняшний день результатов никаких нет», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Девушка снова обратилась в полицию после обнаружения ртути. «Мне сказали, что у них нет полномочий на изъятие химического вещества. Позвонила в службу спасения, они тоже сейчас этим не занимаются, дали номер службы экологической безопасности. Эта служба тоже не выезжает», — рассказала Юлия. По словам тагильчанки, она не первый год пытается добиться уголовной ответственности для своего бывшего молодого человека. Девушка утверждает, что мужчина неоднократно подкарауливал ее возле дома или работы и устраивал скандалы. Юлия заявила, что за это время он успел повредить не один телефон и даже ее автомобиль. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России «Нижнетагильское». Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нижнего Тагила Юлия обнаружила в своей квартире ртуть в больших количествах, она подозревает, что это сделал бывший сожитель, который угрожал ей расправой. Девушка обвиняет полицию в бездействии. Об этом она рассказала в соцсетях. «Делая дома уборку, совершенно случайно под гарнитуром обнаружила большое количество вещества, очень похожего на ртуть. Такое же вещество я находила за своей батареей и 15 апреля 2023 года. Тогда я обращалась в полицию и вызывала службу спасения. Вещество забрали и якобы отправили на экспертизу! Прошло уже немало времени, но на сегодняшний день результатов никаких нет», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Девушка снова обратилась в полицию после обнаружения ртути. «Мне сказали, что у них нет полномочий на изъятие химического вещества. Позвонила в службу спасения, они тоже сейчас этим не занимаются, дали номер службы экологической безопасности. Эта служба тоже не выезжает», — рассказала Юлия. По словам тагильчанки, она не первый год пытается добиться уголовной ответственности для своего бывшего молодого человека. Девушка утверждает, что мужчина неоднократно подкарауливал ее возле дома или работы и устраивал скандалы. Юлия заявила, что за это время он успел повредить не один телефон и даже ее автомобиль. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России «Нижнетагильское». Ответ ожидается.