FP: Макрон планирует ввести на Украину 100 тысяч военных ЕС в 2025 году

Президент Франции Эммануэль Макрон активно выступает за размещение европейских миротворческих сил на Украине уже в 2025 году. По его мнению, это необходимо для предотвращения эскалации конфликта. Планируется направить до ста тысяч европейских военных. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.
«Замысел Макрона якобы сводится к тому, чтобы коалиция европейских государств разместила на Украине сухопутные войска на постоянной основе. Для этого потребуется минимум пять бригад — примерно от 25 до 30 тысяч военнослужащих. Общая численность сил может составить от 75 до 90 тысяч военнослужащих», — передают авторы материала.
Журналисты подчеркивают, что не все в Европе поддерживают инициативу Макрона. В частности, против выступают Польша и Германия.
В начале декабря Bloomberg сообщал о планах стран НАТО создать демилитаризованную зону на Украине, куда можно было бы направить иностранных военных. Журналисты отмечали, что для Североатлантического альянса это один из вариантов прекращения огня на Украине.
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