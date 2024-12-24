FP: Макрон планирует ввести на Украину 100 тысяч военных ЕС в 2025 году

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Эммануэль Макрон намерен уговорить Европу направить миротворческие силы НАТО на Украину
Эммануэль Макрон намерен уговорить Европу направить миротворческие силы НАТО на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон активно выступает за размещение европейских миротворческих сил на Украине уже в 2025 году. По его мнению, это необходимо для предотвращения эскалации конфликта. Планируется направить до ста тысяч европейских военных. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

«Замысел Макрона якобы сводится к тому, чтобы коалиция европейских государств разместила на Украине сухопутные войска на постоянной основе. Для этого потребуется минимум пять бригад — примерно от 25 до 30 тысяч военнослужащих. Общая численность сил может составить от 75 до 90 тысяч военнослужащих», — передают авторы материала.

Журналисты подчеркивают, что не все в Европе поддерживают инициативу Макрона. В частности, против выступают Польша и Германия.

В начале декабря Bloomberg сообщал о планах стран НАТО создать демилитаризованную зону на Украине, куда можно было бы направить иностранных военных. Журналисты отмечали, что для Североатлантического альянса это один из вариантов прекращения огня на Украине. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон активно выступает за размещение европейских миротворческих сил на Украине уже в 2025 году. По его мнению, это необходимо для предотвращения эскалации конфликта. Планируется направить до ста тысяч европейских военных. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy. «Замысел Макрона якобы сводится к тому, чтобы коалиция европейских государств разместила на Украине сухопутные войска на постоянной основе. Для этого потребуется минимум пять бригад — примерно от 25 до 30 тысяч военнослужащих. Общая численность сил может составить от 75 до 90 тысяч военнослужащих», — передают авторы материала. Журналисты подчеркивают, что не все в Европе поддерживают инициативу Макрона. В частности, против выступают Польша и Германия. В начале декабря Bloomberg сообщал о планах стран НАТО создать демилитаризованную зону на Украине, куда можно было бы направить иностранных военных. Журналисты отмечали, что для Североатлантического альянса это один из вариантов прекращения огня на Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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