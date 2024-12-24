Уральский полпред Жога дал ряд поручений, связанных с Челябинской областью

Артем Жога провел итоговую коллегию аппарата полпреда в УрФО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Артем Жога поручил обеспечить беспроблемное проведение в 2025 году выборов в заксобрание Челябинской области и волонтерского форума в Чебаркуле. Эти темы наряду другими обсуждались на итоговой коллегии его аппарата, сообщили URA.RU в полпредстве.

«В следующем году пройдут выборы в законодательные органы Челябинской, Курганской области и ЯНАО. Необходимо провести их в полном соответствии с законодательством, не допустить провокаций и нарушений», — цитирует полпреда его пресс-служба.

Также Жога обсудил с сотрудниками аппарата вопросы развития добровольчества в Уральском федеральном округе. И, в частности, проведение второго Форума волонтеров и гражданских активистов УрФО «Патриоты Урала» — он состоится 20 февраля 2025 года в Челябинской области в городе Чебаркуле.

«Важной задачей на предстоящий год остается интеграция ветеранов СВО в органы исполнительной и представительной власти. Одним из решений призвана стать реализация проекта „Время героев“, в том числе ее расширение программы на региональном уровне», — добавили в полпредстве. В частности, о создании региональных кадровых программ для участников СВО уже заявила и Челябинская область.