Уральский полпред Жога дал ряд поручений, связанных с Челябинской областью

Полпред президента в УрФО Артем Жога поручил обеспечить беспроблемное проведение в 2025 году выборов в заксобрание Челябинской области и волонтерского форума в Чебаркуле. Эти темы наряду другими обсуждались на итоговой коллегии его аппарата, сообщили URA.RU в полпредстве.
«В следующем году пройдут выборы в законодательные органы Челябинской, Курганской области и ЯНАО. Необходимо провести их в полном соответствии с законодательством, не допустить провокаций и нарушений», — цитирует полпреда его пресс-служба.
Также Жога обсудил с сотрудниками аппарата вопросы развития добровольчества в Уральском федеральном округе. И, в частности, проведение второго Форума волонтеров и гражданских активистов УрФО «Патриоты Урала» — он состоится 20 февраля 2025 года в Челябинской области в городе Чебаркуле.
«Важной задачей на предстоящий год остается интеграция ветеранов СВО в органы исполнительной и представительной власти. Одним из решений призвана стать реализация проекта „Время героев“, в том числе ее расширение программы на региональном уровне», — добавили в полпредстве. В частности, о создании региональных кадровых программ для участников СВО уже заявила и Челябинская область.
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