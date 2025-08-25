Депутат Госдумы Олег Колесников и его супруга, депутат челябинского заксобрания Лена Колесникова в годовщину свадьбы признались друг другу в любви. Парламентарий с момента объявления частичной мобилизации участвует в СВО, его жена вернулась с фронта после контузии.
«Годы вместе с тобой — лучшее, что было в моей жизни. Каждая минута рядом — бесценна. Я не устаю благодарить судьбу за то, что она свела нас. За твою улыбку, за ласку, за наших детей. Помню, как дрожал от счастья, когда впервые взял на руки каждого из них. Спасибо тебе за это, любимая. Когда ты сказала, что уходишь на фронт, мое сердце чуть не разорвалось, но я понимал, что ты не можешь иначе», — написал Колесников в своем аккаунте в «ВК».
«Про таких, как ты, говорят „послан самой судьбой“. Для меня, для наших дочерей и сына — ты образец мужчины, главы семьи, защитника. Ты опора для меня и наших детей. Сильный, смелый, справедливый, с добрым сердцем и невероятным чувством юмора. Ты — человек, искренне любящий свою Родину и отважно ее защищающий. Я горжусь тобой», — ответила ему супруга.
Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику. Осенью прошлого года ее наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер.
Олег Колесников находится на СВО с осени 2022 года. За службу он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». На сегодня он — единственный федеральный парламентарий, оставшийся в рядах действующей армии.
