25 августа 2025

Квартиры в челябинских новостройках за две недели резко подорожали. Инфографика

В среднем новые квартиры выросли в цене на 16%
В Челябинске с 5 по 19 августа 2025 года цены на новые квартиры в новостройках выросли на 16% — до 208 500 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за две недели средняя стоимость квартир в новостройках выросла со 175 703 до 208 500 рублей за квадратный метр. Стоимость новых квартир увеличилась на 16%», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Как отметили челябинские застройщики, сейчас город демонстрирует устойчивый рост как в объемах, так и в качественных характеристиках недвижимости, что положительно влияет на развитие рынка в целом. Стоит также обратить внимание на федеральных девелоперов, ведь многие из них уже присутствуют на рынке Челябинска или планируют войти, поскольку город входит в тройку самых перспективных региональных центров России.

