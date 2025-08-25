Большинство молодых челябинцев готовы работать за доход до 100 тысяч рублей

Среди молодых челябинцев 71% готовы работать за зарплату до 100 тысяч рублей. Как выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру», поколение Z знает себе цену и уступать в торге с работодателями не собирается.
«При трудоустройстве 71% зумеров устроит зарплата до 100 тысяч рублей. Причем от 70 тысяч до верхней планки хочет получать каждый третий, а доход до 30 тысяч рублей устроит только каждого двадцатого», — рассказали URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
От 30 до 50 тысяч рублей ожидает 10%, а от 50 до 70 тысяч — 22% опрошенных. Многие не согласны получать меньше 100 тысяч: таких набралось в ходе опроса 29%.
Исследование по стране показало, что 44% компаний успешно находят молодых специалистов. Однако больше половины, 56%, привлекая молодежь, сталкивается с трудностями. Работодатели отметили, что зумеры предъявляют особые требования к корпоративной культуре, что сказывается на процессе найма. Среди молодых 61% предпочел дружелюбную атмосферу на рабочем месте, 46% ждет поддержки своих инициатив. По трети желают видеть четкую систему обратной связи и оценки работы, влиять на принятие решений, принятие решений, иметь открытые и прозрачные коммуникации.
Ожидаемо работодатели посетовали на недостаток опыта при приеме молодых специалистов (61%). Еще 44% испытали трудности с оценкой практических знаний и умений. Молодые не умеют показать свои навыки, есть сложности в общении с ними.
Есть и другие трудности. Молодежь не сидит подолгу на одном рабочем месте. Представители поколения Z уходят, если реальность не соответствует ожиданиям (в 55% случаев) или появляются выгодные предложения от других компаний (21%). Молодые не будут задерживаться на работе, если нет возможностей для роста и развития (15%), а стиль управления и корпоративная культура им не нравятся (14%).
