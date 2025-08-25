Цены на цветы к 1 сентября в Челябинске вырастут до 15%

В преддверии Дня знаний спрос на цветы в Челябинске может увеличиться на 20%. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
«Наиболее популярными днями для заказа станет период с 30 августа по 1 сентября. Спрос также может вырасти до 20%. По прогнозам, стоимость композиций к празднику может вырасти примерно на 10–15% в зависимости от типа букета», — уточнили в компании.
По данным аналитиков, в августе средняя цена букета в Челябинске составила 3 187 рублей, что на 8% выше прошлогоднего уровня. Композиция из одного вида цветов стоила 3 132 рубля (+7%), авторский букет — 3 231 рубль (+8%), цветы в коробке — 2 940 рублей (+9%).
Наиболее популярными в августе стали букеты из диантусов, хризантем и ромашек. По прогнозам, именно эти цветы останутся в тренде и к 1 сентября. Чаще всего продавцы на маркетплейсе предлагают композиции из роз, лилий, альстромерий и диантусов. На праздничный день будут востребованы также гипсофила, гладиолусы и подсолнухи.
Вместе с цветами челябинцы активно заказывают подарки. По данным Flowwow, к 1 сентября спрос на сладости вырастет почти в два раза (+97%). Особенно популярными станут бенто-торты с праздничными дизайнами и наборы клубники в шоколаде. Средняя стоимость первого десерта в августе составила 1 627 рублей (+17%), второго — 2 141 рубль (+8%). При этом существенного повышения цен на кондитерские изделия к празднику не ожидается.
