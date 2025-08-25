25 августа 2025

Си Цзиньпин пожал руку челябинскому депутату Госдумы в Пекине

Лидер КНР встретился с депутатом Госдумы Яной Лантратовой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яна Лантратова (вторая слева) работает в КНР в составе парламентской делегации
Яна Лантратова (вторая слева) работает в КНР в составе парламентской делегации Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине пожал руку депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой. В составе парламентской делегации она находится с визитом в Китае.

«Пожала руку Си Цзиньпину в Пекине. Нахожусь в составе делегации Госдумы под руководством Вячеслава Володина в Пекине. Сегодня было историческое событие — встреча с Председателем КНР», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале.

Володин и сопровождающие его лица прибыл в Пекин с официальным визитом 25 августа. Народные избранники участвуют в десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей. Также в ходе визита состоялись встречи председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, председателем ВСНП КНР по иностранным делам Лоу Циньцзянем и другими китайскими коллегами.

«Обсудили актуальные направления межпарламентского сотрудничества между Россией и Китаем. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия в условиях современных вызовов, а также совместной работе по ключевым международным вопросам. Одним из центральных вопросов стало совместное противодействие фальсификации истории, особенно в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-й годовщины Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии и окончания Второй Мировой войны», — пояснила Яна Лантратова.

Добавив, что отношения между странами достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться даже под давлением внешних санкций. Китайский лидер, в свою очередь, заметил, что сотрудничество РФ и КНР должно помочь построению справедливого и рационального международного порядка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине пожал руку депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой. В составе парламентской делегации она находится с визитом в Китае. «Пожала руку Си Цзиньпину в Пекине. Нахожусь в составе делегации Госдумы под руководством Вячеслава Володина в Пекине. Сегодня было историческое событие — встреча с Председателем КНР», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Володин и сопровождающие его лица прибыл в Пекин с официальным визитом 25 августа. Народные избранники участвуют в десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей. Также в ходе визита состоялись встречи председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, председателем ВСНП КНР по иностранным делам Лоу Циньцзянем и другими китайскими коллегами. «Обсудили актуальные направления межпарламентского сотрудничества между Россией и Китаем. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия в условиях современных вызовов, а также совместной работе по ключевым международным вопросам. Одним из центральных вопросов стало совместное противодействие фальсификации истории, особенно в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-й годовщины Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии и окончания Второй Мировой войны», — пояснила Яна Лантратова. Добавив, что отношения между странами достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться даже под давлением внешних санкций. Китайский лидер, в свою очередь, заметил, что сотрудничество РФ и КНР должно помочь построению справедливого и рационального международного порядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...