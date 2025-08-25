Си Цзиньпин пожал руку челябинскому депутату Госдумы в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине пожал руку депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой. В составе парламентской делегации она находится с визитом в Китае.
«Пожала руку Си Цзиньпину в Пекине. Нахожусь в составе делегации Госдумы под руководством Вячеслава Володина в Пекине. Сегодня было историческое событие — встреча с Председателем КНР», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале.
Володин и сопровождающие его лица прибыл в Пекин с официальным визитом 25 августа. Народные избранники участвуют в десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей. Также в ходе визита состоялись встречи председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, председателем ВСНП КНР по иностранным делам Лоу Циньцзянем и другими китайскими коллегами.
«Обсудили актуальные направления межпарламентского сотрудничества между Россией и Китаем. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия в условиях современных вызовов, а также совместной работе по ключевым международным вопросам. Одним из центральных вопросов стало совместное противодействие фальсификации истории, особенно в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-й годовщины Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии и окончания Второй Мировой войны», — пояснила Яна Лантратова.
Добавив, что отношения между странами достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться даже под давлением внешних санкций. Китайский лидер, в свою очередь, заметил, что сотрудничество РФ и КНР должно помочь построению справедливого и рационального международного порядка.
