Жители Челябинской области стали выбирать отдых в формате избинга в 2,5 раза чаще. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», молодежь предпочитает отдыхать в тихих местах — деревенских избах, глэмпингах и экоотелях.
«Избинг стал одним из главных трендов сезона. В регионе летом 2025 года трафик на сайты с предложениями такого формата проживания вырос в 2,5 раза по сравнению с июнем-августом 2024-го», — заявили URA.RU в офисе «МегаФона».
Исследование провели совместно с сервисом онлайн-бронирования «Островок». Выяснилось, что наибольший интерес к «тихому туризму» стали проявлять южноуральцы в возрасте от 35 до 44 лет. На них пришлось 40% пользователей ресурсов. Четверть спроса обеспечили путешественники 45-54 лет (25%), столько же пришлось на возраст 25-34 лет. При этом меньше всего такой досуг привлек поколение до 25 лет и людей более старшего возраста, доля которых в сумме составила 12%.
Путешественникам на выбор предложили отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели. Уловив тренд, под Златоустом в Веселовке номера отеля «Веселая мельница» оформили в духе русских народных сказок, расписав стены и повесив самотканые ковры. Поездки в провинцию стали возможностью глубже познакомиться с культурой русской глубинки.
Увеличение потока в малые города аналитики подтвердили цифрами. Богатое историко-культурное наследие привлекло туристов в Рыбинск, где число бронирований увеличилось более чем на треть относительно 2024 года. Также рост произошел в Переславле-Залесском и Ростове Великом (плюс 15%), Пскове и Кисловодске (прирост на 10%), в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде . Чаще стали выбирать Сергиев Посад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!