В Челябинске водитель сбил женщину около садового товарищества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остальные обстоятельства ДТП выясняются
Остальные обстоятельства ДТП выясняются Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска около СНТ «Дружба» водитель на автомобиле «ЗИЛ» сбил 36-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля „ЗИЛ“ совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получила 36-летняя женщина-пешеход», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла утром около дома №5 на Бродокалмакском тракте возле СНТ «Дружба». Обстоятельства ДТП выясняются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском районе Челябинска около СНТ «Дружба» водитель на автомобиле «ЗИЛ» сбил 36-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.  «По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля „ЗИЛ“ совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получила 36-летняя женщина-пешеход», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Авария произошла утром около дома №5 на Бродокалмакском тракте возле СНТ «Дружба». Обстоятельства ДТП выясняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...