В Челябинске водитель сбил женщину около садового товарищества

Остальные обстоятельства ДТП выясняются
В Тракторозаводском районе Челябинска около СНТ «Дружба» водитель на автомобиле «ЗИЛ» сбил 36-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля „ЗИЛ“ совершил наезд на пешехода. В результате ДТП телесные повреждения получила 36-летняя женщина-пешеход», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла утром около дома №5 на Бродокалмакском тракте возле СНТ «Дружба». Обстоятельства ДТП выясняются.
