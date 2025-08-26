В Челябинске боец СВО рассказал пациентам реабилитационного центра о стойкости

Участник спецоперации Алексей Рожков провел встречу с пациентами областного центра восстановительной медицины и реабилитации «Огонек» в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. Боец обсудил с подрастающим поколением, как сохранять психологическую устойчивость и важность физического развития.
«Рожков рассказал ребятам о своей довоенной службе, боевом пути и жизни после возвращения домой. Основное внимание уделили раскрытию качеств, необходимых каждому защитнику Отечества, развитию физического здоровья и психологической устойчивости военнослужащих», — рассказали URA.RU в министерстве.
Военнослужащий поделился воспоминаниями о детстве, учебе в школе и о том, как полученные знания пригодились во взрослой жизни. Он рассказал о ранении, после которого продолжает заниматься спортом, и поддержке семей участников СВО.
Мероприятие прошло в рамках программы патриотического воспитания. В нем приняли участие две детские группы, педагоги и медицинский персонал центра. На встрече также присутствовали врач-педиатр и врач-психиатр.
