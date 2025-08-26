В Челябинске назвали самое популярное жилье. Инфографика

В Челябинске самыми популярными стали квартиры эконом и комфорт-класса
Челябинские новостройки эконом-класса предпочитают 62,2% горожан
В Челябинске наибольшей популярностью пользуются квартиры эконом и комфорт-класса. На них приходится 62,2% и 28% соответственно, сообщается на сайте о недвижимости.

«В целом по России преобладает жилье комфорт-класса, притом, что в Челябинской области превалируют квартиры эконом-класса, занимая 62,2%. При этом меньше всего на челябинском рынке недвижимости представлено квартир бизнес-класса (7,6%) и элитного жилья (2,1%)», — сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование «Домклик».

В Челябинской области средняя площадь бюджетных квартир достигает 45,9 квадратных метра. А квартир комфорт-класса — 54,5 квадратных метра. В целом по России площадь квартир увеличивается от жилья эконом-класса (43,2) к элитному жилью (66,4 квадратных метров). 

