В Челябинске наибольшей популярностью пользуются квартиры эконом и комфорт-класса. На них приходится 62,2% и 28% соответственно, сообщается на сайте о недвижимости.
«В целом по России преобладает жилье комфорт-класса, притом, что в Челябинской области превалируют квартиры эконом-класса, занимая 62,2%. При этом меньше всего на челябинском рынке недвижимости представлено квартир бизнес-класса (7,6%) и элитного жилья (2,1%)», — сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование «Домклик».
В Челябинской области средняя площадь бюджетных квартир достигает 45,9 квадратных метра. А квартир комфорт-класса — 54,5 квадратных метра. В целом по России площадь квартир увеличивается от жилья эконом-класса (43,2) к элитному жилью (66,4 квадратных метров).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!