Челябинские таможенники задержали мужчину с незаконной партией одежды из Душанбе

В Челябинске сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино выявили у пассажира рейса «Душанбе—Челябинск» крупную партию мужской одежды. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.
«В ручной клади 63-летнего гражданина находились 26 брюк прямого кроя и 10 футболок. Общий вес составил 15 килограммов. Мужчина пояснил, что перевозил вещи по просьбе знакомого», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, количество и характер товара указывали на коммерческую партию. При этом одежда не была задекларирована, пассажирскую таможенную декларацию мужчина также не заполнил.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара, а также конфискация вещей.
