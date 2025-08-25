Новая автомобильная дорога появится в Курчатовском районе Челябинска на улице Шагольской до Профессора Благих. Для строительства магистрали мэрия Челябинска распорядилась изъять земельный участок с расположенной на нем автозаправочной станцией, сообщается на сайте мэрии.
«Изъять для нужд муниципалитета — строительства новой автомобильной дороги по улице Шагольской до Профессора Благих в Курчатовском районе участок площадью 3 338 квадратных метров. Участок расположен по адресу улица Посадская, 17-а. Также изъять сооружение площадью застройки 170,7 квадратных метра», — говорится в распоряжении.
Для строительства новой дороги власти Челябинска изымут земельный участок и снесут автозаправочную станцию (АЗС). Кадастровая стоимость земли достигает 11 428 600 рублей. Сейчас участок предназначен для работы АЗС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!