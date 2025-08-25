25 августа 2025

На северо-западе Челябинска снесут АЗС ради строительства новой дороги. Скрин

Для строительства новой дороги планируется изъять участок площадью 3 338 «квадратов»
Для строительства новой дороги планируется изъять участок площадью 3 338 «квадратов» Фото:

Новая автомобильная дорога появится в Курчатовском районе Челябинска на улице Шагольской до Профессора Благих. Для строительства магистрали мэрия Челябинска распорядилась изъять земельный участок с расположенной на нем автозаправочной станцией, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять для нужд муниципалитета — строительства новой автомобильной дороги по улице Шагольской до Профессора Благих в Курчатовском районе участок площадью 3 338 квадратных метров. Участок расположен по адресу улица Посадская, 17-а. Также изъять сооружение площадью застройки 170,7 квадратных метра», — говорится в распоряжении.

Для строительства новой дороги власти Челябинска изымут земельный участок и снесут автозаправочную станцию (АЗС). Кадастровая стоимость земли достигает 11 428 600 рублей. Сейчас участок предназначен для работы АЗС.

Новую автодорогу построят в Курчатовском районе Челябинска
Новую автодорогу построят в Курчатовском районе Челябинска
Фото:

