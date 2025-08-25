Два ветерана силовых структур — Александр Макеев и Валерий Маскаев — номинированы на присвоение звания почетных граждан Челябинска в 2025 году. Вопрос уже внесен в повестку городской думы.
«Присвоить звание „Почетный гражданин города Челябинска Макееву Александру Ефимовичу и Маскаеву Валерию Ивановичу. Занести их имена в Книгу почетных граждан“, — говорится в проекте решения, которое планируется утвердить на ближайшем заседании гордумы.
Полковник в отставке Макеев прослужил в КГБ СССР с 1968 года три десятка лет. На его счету разоблачение скрывавшегося пособника гитлеровцев, предотвращенная диверсия на одном из предприятий, расследование Ашинской катастрофы.
Председатель Челябинского регионального совета ветеранов органов внутренних дел России Валерий Маскаев отдал свою жизнь службе в милиции. В частности, он был одним из ликвидаторов так называемого «винного бунта», случившего в Челябинске в разгар горбачевской перестройки. За годы работы он также дослужился до полковничьих погон.
Звание почетного гражданина ежегодно присваивают «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ». Получить его ежегодно могут два человека.
