В Копейске мигрант склонял девочку-подростка к сексу

В Копейске (Челябинская область) мигрант склонял несовершеннолетнюю девочку к сексу. Его действия были пресечены прохожими, а ситуация дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело, в отношении обвиняемого в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.
Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела. Также глава ведомства ждет доклад об установленных обстоятельствах.
