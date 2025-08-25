25 августа 2025

В Копейске мигрант склонял девочку-подростка к сексу

Мигрант был задержан и отправлен в СИЗО
Мигрант был задержан и отправлен в СИЗО

В Копейске (Челябинская область) мигрант склонял несовершеннолетнюю девочку к сексу. Его действия были пресечены прохожими, а ситуация дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело, в отношении обвиняемого в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя челябинского следкома Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела. Также глава ведомства ждет доклад об установленных обстоятельствах.

