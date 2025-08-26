Суд в Вологде остановил спор челябинской сети «К&Б» с властями региона

Арбитражный суд Вологодской области остановил рассмотрение спора челябинской сети «Красное и белое» с властями приволжского региона. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
«Информация о принятом судебном акте. Об отложении судебного разбирательства», — отмечено на сайте суда.
Коммерсанты обратились в арбитраж с заявлением к минэкономразвития Вологодской области. Требуют признать незаконным приказ «О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции». Другим требованием стало отменить его. Документ подписан в феврале 2017 года.
На время суда истец, компания «Альфа-М», пытался приостановить действие приказа. Суд отказал.
«В обоснование ходатайства о принятии обеспечительных мер общество сослалось на то, что непринятие обеспечительных мер может повлечь за собой неустранимые последствия в виде финансовой несостоятельности общества, утраты людьми своих рабочих мест ввиду невозможности осуществлять основной вид деятельности. Расчет возможных убытков, обществом не произведен и не представлен. Представленные в материалы дела справки носят информационный характер», — указал суд.
Истец приложил договоры аренды помещений, справку о задолженности по договорам аренды, договоры поставки, справку о задолженности по договорам поставки, договор на вывоз ТБО. Никакого влияния на суд документация не оказала.
Спор начался, когда 25 июля розничная продажа алкоголя в магазинах «Красное и Белое» на территории региона приостановилась. Причиной стали выявленные нарушения. Губернатор области Георгий Филимонов выступил в своем telegram-канале, объявив о прекращении торговли алкоголем в «К &Б», назвав товар злом. Свое решение власти обосновали заботой о здоровье населения. Сеть заявила, что намерена оспорить эти действия.
