23 декабря 2024

Бастрыкин затребовал отчет об уголовном деле после жалоб жителей авариек в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела о халатности после жалоб жителей аварийных домов
Глава Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела о халатности после жалоб жителей аварийных домов Фото:

Глава СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин доложит руководителю ведомства Александру Бастрыкину о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийных домов из Сургутского района. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела и проведения процессуальных проверок», — сообщает СК. Уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» возбуждено в отношении должностных лиц.

Жители поселков Барсово и Федоровского Сургутского района обратились к Бастрыкину с жалобой на бездействие властей из-за того, что им приходится годами ждать расселения из аварийного жилья. Ранее они уже искали защиты у главы Следственного комитета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин доложит руководителю ведомства Александру Бастрыкину о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийных домов из Сургутского района. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела и проведения процессуальных проверок», — сообщает СК. Уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» возбуждено в отношении должностных лиц. Жители поселков Барсово и Федоровского Сургутского района обратились к Бастрыкину с жалобой на бездействие властей из-за того, что им приходится годами ждать расселения из аварийного жилья. Ранее они уже искали защиты у главы Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...