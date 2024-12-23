Бастрыкин затребовал отчет об уголовном деле после жалоб жителей авариек в ХМАО

Глава СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин доложит руководителю ведомства Александру Бастрыкину о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийных домов из Сургутского района. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела и проведения процессуальных проверок», — сообщает СК. Уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» возбуждено в отношении должностных лиц.
Жители поселков Барсово и Федоровского Сургутского района обратились к Бастрыкину с жалобой на бездействие властей из-за того, что им приходится годами ждать расселения из аварийного жилья. Ранее они уже искали защиты у главы Следственного комитета.
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