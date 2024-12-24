Скандал с огромной премией свердловскому мэру завершится отставкой, но не его. Фото

Мэр Среднеуральска Стасенок инициировал отставку спикера думы Бикташева
© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск массового производства цирков шапито. Свердловская область, Среднеуральск, стасенок алексей
Алексей Стасенок сразу не нашел общий язык со спикером местной думы Фото:

Мэр Среднеуральска Свердловской области Алексей Стасенок инициирует отставку спикера местной думы Вениамина Бикташева после волны публикаций, что он якобы выписал себе новогоднюю премию в миллион рублей. Об этом URA.RU сообщил источник и косвенно подтвердил сам Стасенок. По данным агентства, он уже якобы получил одобрение от губернаторской резиденции.

Информационная кампания началась несколько дней назад. Десятки telegram-каналов сообщили, что Стасенок внес «значительный вклад в социально-экономическое развитие города и повышение благосостояния сотрудников администрации». Сам мэр заявил журналистам, что это неправда: его заместителя по ЖКХ Ирину Шулятьеву ввели в заблуждение и уговорили направить соответствующее ходатайство в думу. И сделал это якобы Бикташев. Сам депутат настаивает, что дело было иначе: из мэрии поступил запрос на премирование Стасенка, и дума его отклонила ввиду отсутствия законных оснований.

Партийное собрание «Единой России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург
Вениамин Бикташев (слева) давно знаком с Дмитрием Липиным (справа), Стасенок же возглавил Среднеуральск осенью 2023-го
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«Резиденция [губернатора] на стороне Стасенка, есть понимание, что заказчик кампании — [владеющий местными УК бизнесмен Дмитрий] Липин, у которого со Стасенком конфликт. Бикташев — его человек, просто исполнитель. Но его накажут после нового года. Стасенок согласовал с „областью“ отставку Бикташева», — поделился источник URA.RU. Другой собеседник отметил, что, по его данным, Липин уже вступил в переговоры со Стасенком, чтобы сгладить конфликт — пока через посредников.

Сам Стасенок лишь заявил, что «ответ [на фейковую, с его точки зрения, кампанию] точно будет после Нового года». «Депутаты вчера и сегодня звонят мне, выражают недоумение действиями председателя [думы], поддерживают», — заявил он.

Третий анонимный источник URA.RU заявил, что губернаторская резиденция пока не вмешивается в конфликт напрямую. «Но Бикташев [руководству области] и правда не нравится», — отметил собеседник.

Председатель думы заявил корреспонденту, что близких и дружеских отношений у него с Липиным нет, но он и не избегает его. Учитывая, что от горожан приходят вопросы по управляющей компании, которой владеет бизнесмен. И признался, что еще раньше у них со Стасенком была договоренность, что с Липиным Бикташев дел не будет иметь. О том, что готовится его отставка, не в курсе, этот вопрос с ним не обсуждали. Со стороны Стасенка, по его словам, это не первая попытка его убрать из думы. «Я поступил по закону, за собой вины не чувствую, и если депутаты захотят меня снять, это их решение», — отметил Бикташев.

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Мэр Среднеуральска Свердловской области Алексей Стасенок инициирует отставку спикера местной думы Вениамина Бикташева после волны публикаций, что он якобы выписал себе новогоднюю премию в миллион рублей. Об этом URA.RU сообщил источник и косвенно подтвердил сам Стасенок. По данным агентства, он уже якобы получил одобрение от губернаторской резиденции. Информационная кампания началась несколько дней назад. Десятки telegram-каналов сообщили, что Стасенок внес «значительный вклад в социально-экономическое развитие города и повышение благосостояния сотрудников администрации». Сам мэр заявил журналистам, что это неправда: его заместителя по ЖКХ Ирину Шулятьеву ввели в заблуждение и уговорили направить соответствующее ходатайство в думу. И сделал это якобы Бикташев. Сам депутат настаивает, что дело было иначе: из мэрии поступил запрос на премирование Стасенка, и дума его отклонила ввиду отсутствия законных оснований. «Резиденция [губернатора] на стороне Стасенка, есть понимание, что заказчик кампании — [владеющий местными УК бизнесмен Дмитрий] Липин, у которого со Стасенком конфликт. Бикташев — его человек, просто исполнитель. Но его накажут после нового года. Стасенок согласовал с „областью“ отставку Бикташева», — поделился источник URA.RU. Другой собеседник отметил, что, по его данным, Липин уже вступил в переговоры со Стасенком, чтобы сгладить конфликт — пока через посредников. Сам Стасенок лишь заявил, что «ответ [на фейковую, с его точки зрения, кампанию] точно будет после Нового года». «Депутаты вчера и сегодня звонят мне, выражают недоумение действиями председателя [думы], поддерживают», — заявил он. Третий анонимный источник URA.RU заявил, что губернаторская резиденция пока не вмешивается в конфликт напрямую. «Но Бикташев [руководству области] и правда не нравится», — отметил собеседник. Председатель думы заявил корреспонденту, что близких и дружеских отношений у него с Липиным нет, но он и не избегает его. Учитывая, что от горожан приходят вопросы по управляющей компании, которой владеет бизнесмен. И признался, что еще раньше у них со Стасенком была договоренность, что с Липиным Бикташев дел не будет иметь. О том, что готовится его отставка, не в курсе, этот вопрос с ним не обсуждали. Со стороны Стасенка, по его словам, это не первая попытка его убрать из думы. «Я поступил по закону, за собой вины не чувствую, и если депутаты захотят меня снять, это их решение», — отметил Бикташев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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