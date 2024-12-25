Власти Казахстана сообщили о взрыве баллона на борту упавшего самолета с россиянами

На борту самолета Embraer 190, который совершил аварийную посадку в Казахстане, произошел взрыв баллона. Об этом сообщают очевидцы.
«В двигатель воздушного судна попала птица, после чего борту взорвался кислородный баллон. Люди на борту начали терять сознание», — передает telegram-канал ORDA со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что после происшествия самолету потребовалась аварийная посадка.
Ранее предварительной причиной крушения самолета вблизи Актау называли непредвиденную встречу со стаей птиц. По заявлению Росавиации, командир борта решил снижаться на запасной аэропорт — Актау.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.