Власти Казахстана сообщили о взрыве баллона на борту упавшего самолета с россиянами

В упавшем вблизи Актау самолете взорвался баллон с кислородом
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После попадания птицы в двигатель, на борту взорвался кислородный баллон
После попадания птицы в двигатель, на борту взорвался кислородный баллон Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

На борту самолета Embraer 190, который совершил аварийную посадку в Казахстане, произошел взрыв баллона. Об этом сообщают очевидцы.

«В двигатель воздушного судна попала птица, после чего борту взорвался кислородный баллон. Люди на борту начали терять сознание», — передает telegram-канал ORDA со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что после происшествия самолету потребовалась аварийная посадка.

Ранее предварительной причиной крушения самолета вблизи Актау называли непредвиденную встречу со стаей птиц. По заявлению Росавиации, командир борта решил снижаться на запасной аэропорт — Актау.

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На борту самолета Embraer 190, который совершил аварийную посадку в Казахстане, произошел взрыв баллона. Об этом сообщают очевидцы. «В двигатель воздушного судна попала птица, после чего борту взорвался кислородный баллон. Люди на борту начали терять сознание», — передает telegram-канал ORDA со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что после происшествия самолету потребовалась аварийная посадка. Ранее предварительной причиной крушения самолета вблизи Актау называли непредвиденную встречу со стаей птиц. По заявлению Росавиации, командир борта решил снижаться на запасной аэропорт — Актау.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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