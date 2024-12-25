25 декабря 2024

Тагильчане остались без отопления из-за управляющего УК, который срезал счетчики

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Жители говорят, что отопление не работает целый день Фото:

В Нижнем Тагиле жители дома на улице Черных, 42 жалуются на отсутствие отопления. По их словам, директор управляющей компании срезал счетчики и перестал отвечать на звонки. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«Весь день дом № 42 по улице Черных сегодня без отопления! На улице холодно. Все службы и люди не могут связаться с управляющим Севрюгиным. Самовольно срезал счетчики по всему дому, теперь весь дом остался без отопления», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника.

По его словам, сейчас суд рассматривает дело о смене управляющей компании «Содружество». Житель дома заявляет, что директору не нравится сложившиеся ситуация, поэтому он решается на такие меры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК, ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле жители дома на улице Черных, 42 жалуются на отсутствие отопления. По их словам, директор управляющей компании срезал счетчики и перестал отвечать на звонки. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Весь день дом № 42 по улице Черных сегодня без отопления! На улице холодно. Все службы и люди не могут связаться с управляющим Севрюгиным. Самовольно срезал счетчики по всему дому, теперь весь дом остался без отопления», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. По его словам, сейчас суд рассматривает дело о смене управляющей компании «Содружество». Житель дома заявляет, что директору не нравится сложившиеся ситуация, поэтому он решается на такие меры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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