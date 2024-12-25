Тагильчане остались без отопления из-за управляющего УК, который срезал счетчики

В Нижнем Тагиле жители дома на улице Черных, 42 жалуются на отсутствие отопления. По их словам, директор управляющей компании срезал счетчики и перестал отвечать на звонки. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Весь день дом № 42 по улице Черных сегодня без отопления! На улице холодно. Все службы и люди не могут связаться с управляющим Севрюгиным. Самовольно срезал счетчики по всему дому, теперь весь дом остался без отопления», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника.
По его словам, сейчас суд рассматривает дело о смене управляющей компании «Содружество». Житель дома заявляет, что директору не нравится сложившиеся ситуация, поэтому он решается на такие меры. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК, ответ ожидается.
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