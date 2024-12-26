В ХМАО резко подорожал бензин премиальных марок

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросла стоимость 98-го бензина. К концу декабря топливо подорожало до 81,5 рубля за литр, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость бензина автомобильный марки АИ-98 и выше к концу декабря составила в среднем 81,51 рубля. Месяцем ранее цена топлива была на уровне 79,82», — следует из информации службы статистики. Соответственно, бензин подорожал на 2,1%. Среди крупнейших городов больше всего он стоит в Ханты-Мансийске — 82,49 рубля.
На втором месте по росту стоимости оказалось 92-е топливо, которое выросло в цене на 1,7% до 54,51 рубля. А 95-й бензин подорожал менее чем на 1%, до 58,88 рубля.
К концу года подорожал и дизель — литр топлива сейчас в среднем по Югре стоит 74,67 рубля. За месяц ценник вырос на 1,7%.
Ранее URA.RU рассказывало о населенных пунктах с самым дешевым бензином. Тогда речь о Мегионе, Урае и Сургутском районе.
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