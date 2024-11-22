Власти ХМАО назвали населенные пункты с самым дешевым бензином

Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на автомобильное топливо в населенных пунктах региона. Исследование показало, что самый дешевый бензин популярных марок продают в Мегионе, Урае, Сургутском районе.
«Самая низкая цена на бензин марки АИ-92 зафиксирована в городе Мегионе, где литр топлива стоит в среднем 51 рубль 95 копеек. Бензин марки АИ-95 дешевле всего можно приобрести в поселке городского типа (пгт) Белый Яр — 55 рублей за литр. Самый доступный АИ-98 продается в Урае, его средняя цена составляет 65 рублей 95 копеек», — сообщается в сводном отчете окружного департамента.
Самая низкая цена на дизельное топливо отмечена в селе Карымкары Октябрьского района. Средняя стоимость литра составляет 61 рубль 88 копеек. Сжиженный газ для автомобилей дешевле всего стоит в ПГТ Андра — 24 рубля 48 копеек за литр.
Наибольший рост цен на топливо зарегистрирован в следующих населенных пунктах: бензин АИ-92 подорожал на 3,67% в ПГТ Коммунистическом, АИ-98 — на 10,05% в Нефтеюганске, а дизельное топливо выросло в цене на 7,75% в селе Горноправдинске. Цены на сжиженный газ выросли на 7,27% в ПГТ Талинка.
Ранее сообщалось, что в ХМАО сохраняется тенденция к подорожанию топлива, особенно бензина марок премиум-класса. За октябрь топливо этой марки в среднем по региону подорожало почти на 2%.
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