Певица Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова) выступила на предновогоднем концерте в баре «Молодость», который славится скандальными акциями. Несмотря на то, что следующий день, 28 декабря, был рабочим, екатеринбуржцев на площадке собралось достаточно. Видео с выступления появилось в соцсетях организаторов и заведения.
«Завершили рабочий год красиво в любимой „Молодости“. Dead Blonde — крутышка», — пишут организаторы. Певица исполнила хиты, которые давно полюбились публике, среди них — «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» и другие.
Вместе с исполнительницей приехал ее муж — музыкант GSPD (Давид Деймур, родом из Нижнего Тагила). Он после концерта написал в соцсетях, что остался доволен поездкой на Урал: «Мне дали настойки в подарок, всякого еще надарили, и я понял, что если бы я жил в Екатеринбурге, то я бы вообще катался как сыр в масле».
Последний раз артисты приезжали в Екатеринбург на «Ночь музыки». Тогда не обошлось без неприятной ситуации: GSPD и Dead Blonde хотели спеть на летней площадке TeleClub, но их поместили внутрь клуба, где на входе фанаты устроили давку. Деймур раскритиковал организаторов.
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