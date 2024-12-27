Звезда отожгла в скандальном баре Екатеринбурга. Видео

Dead Blonde выступила в баре «Молодость» в Екатеринбурге

28 декабря 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Dead Blonde выступала вместе с мужем — музыкантом GSPD Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова) выступила на предновогоднем концерте в баре «Молодость», который славится скандальными акциями. Несмотря на то, что следующий день, 28 декабря, был рабочим, екатеринбуржцев на площадке собралось достаточно. Видео с выступления появилось в соцсетях организаторов и заведения. «Завершили рабочий год красиво в любимой „Молодости“. Dead Blonde — крутышка», — пишут организаторы. Певица исполнила хиты, которые давно полюбились публике, среди них — «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» и другие. Вместе с исполнительницей приехал ее муж — музыкант GSPD (Давид Деймур, родом из Нижнего Тагила). Он после концерта написал в соцсетях, что остался доволен поездкой на Урал: «Мне дали настойки в подарок, всякого еще надарили, и я понял, что если бы я жил в Екатеринбурге, то я бы вообще катался как сыр в масле». Последний раз артисты приезжали в Екатеринбург на «Ночь музыки». Тогда не обошлось без неприятной ситуации: GSPD и Dead Blonde хотели спеть на летней площадке TeleClub, но их поместили внутрь клуба, где на входе фанаты устроили давку. Деймур раскритиковал организаторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова) выступила на предновогоднем концерте в баре «Молодость», который славится скандальными акциями. Несмотря на то, что следующий день, 28 декабря, был рабочим, екатеринбуржцев на площадке собралось достаточно. Видео с выступления появилось в соцсетях организаторов и заведения. «Завершили рабочий год красиво в любимой „Молодости“. Dead Blonde — крутышка», — пишут организаторы. Певица исполнила хиты, которые давно полюбились публике, среди них — «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» и другие. Вместе с исполнительницей приехал ее муж — музыкант GSPD (Давид Деймур, родом из Нижнего Тагила). Он после концерта написал в соцсетях, что остался доволен поездкой на Урал: «Мне дали настойки в подарок, всякого еще надарили, и я понял, что если бы я жил в Екатеринбурге, то я бы вообще катался как сыр в масле». Последний раз артисты приезжали в Екатеринбург на «Ночь музыки». Тогда не обошлось без неприятной ситуации: GSPD и Dead Blonde хотели спеть на летней площадке TeleClub, но их поместили внутрь клуба, где на входе фанаты устроили давку. Деймур раскритиковал организаторов.