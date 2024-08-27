Екатеринбургский бар решил хайпануть на аресте Дурова

Екатеринбургский бар уберет из меню круассаны и бриоши в поддержку Дурова

27 августа 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Бар ввел новый коктейль, заменив все старые ингредиенты Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский бар «Молодость» уберет из меню круассаны, бриоши и французский коньяк в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже. Об этом рассказали представители заведения. «Как вы, наверное, слышали, создателя и владельца всеми любимой тележки Павла Дурова недавно арестовали в Париже проклятые gendarmes (жандармы), нагло поправ все liberté (свобода) в собственном девизе. Хоть Паша и не с Урала, но бар „Молодость“ не может пройти мимо такого беззакония и вводит ответные международные санкции», — сказал пиарщик бара Михаил Пухов. По его словам, в поддержку создателя Telegram в меню заведения появится новый коктейль под названием Tour de France, Russian Hooligans. Напиток состоит из другого коньяка с добавлением настойки. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Он обвиняется в совершении 12 преступлений и пробудет под стражей до 28 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский бар «Молодость» уберет из меню круассаны, бриоши и французский коньяк в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже. Об этом рассказали представители заведения. «Как вы, наверное, слышали, создателя и владельца всеми любимой тележки Павла Дурова недавно арестовали в Париже проклятые gendarmes (жандармы), нагло поправ все liberté (свобода) в собственном девизе. Хоть Паша и не с Урала, но бар „Молодость“ не может пройти мимо такого беззакония и вводит ответные международные санкции», — сказал пиарщик бара Михаил Пухов. По его словам, в поддержку создателя Telegram в меню заведения появится новый коктейль под названием Tour de France, Russian Hooligans. Напиток состоит из другого коньяка с добавлением настойки. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Он обвиняется в совершении 12 преступлений и пробудет под стражей до 28 августа.