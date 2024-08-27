Екатеринбургский бар решил хайпануть на аресте Дурова

Екатеринбургский бар уберет из меню круассаны и бриоши в поддержку Дурова
© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка заведений. Екатеринбург, молодость бар
Бар ввел новый коктейль, заменив все старые ингредиенты Фото:

Екатеринбургский бар «Молодость» уберет из меню круассаны, бриоши и французский коньяк в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже. Об этом рассказали представители заведения.

«Как вы, наверное, слышали, создателя и владельца всеми любимой тележки Павла Дурова недавно арестовали в Париже проклятые gendarmes (жандармы), нагло поправ все liberté (свобода) в собственном девизе. Хоть Паша и не с Урала, но бар „Молодость“ не может пройти мимо такого беззакония и вводит ответные международные санкции», — сказал пиарщик бара Михаил Пухов.

По его словам, в поддержку создателя Telegram в меню заведения появится новый коктейль под названием Tour de France, Russian Hooligans. Напиток состоит из другого коньяка с добавлением настойки.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Он обвиняется в совершении 12 преступлений и пробудет под стражей до 28 августа.

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Екатеринбургский бар «Молодость» уберет из меню круассаны, бриоши и французский коньяк в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже. Об этом рассказали представители заведения. «Как вы, наверное, слышали, создателя и владельца всеми любимой тележки Павла Дурова недавно арестовали в Париже проклятые gendarmes (жандармы), нагло поправ все liberté (свобода) в собственном девизе. Хоть Паша и не с Урала, но бар „Молодость“ не может пройти мимо такого беззакония и вводит ответные международные санкции», — сказал пиарщик бара Михаил Пухов. По его словам, в поддержку создателя Telegram в меню заведения появится новый коктейль под названием Tour de France, Russian Hooligans. Напиток состоит из другого коньяка с добавлением настойки. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Он обвиняется в совершении 12 преступлений и пробудет под стражей до 28 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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