Екатеринбургский бар решил хайпануть на аресте Дурова

Екатеринбургский бар «Молодость» уберет из меню круассаны, бриоши и французский коньяк в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже. Об этом рассказали представители заведения.
«Как вы, наверное, слышали, создателя и владельца всеми любимой тележки Павла Дурова недавно арестовали в Париже проклятые gendarmes (жандармы), нагло поправ все liberté (свобода) в собственном девизе. Хоть Паша и не с Урала, но бар „Молодость“ не может пройти мимо такого беззакония и вводит ответные международные санкции», — сказал пиарщик бара Михаил Пухов.
По его словам, в поддержку создателя Telegram в меню заведения появится новый коктейль под названием Tour de France, Russian Hooligans. Напиток состоит из другого коньяка с добавлением настойки.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Он обвиняется в совершении 12 преступлений и пробудет под стражей до 28 августа.
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