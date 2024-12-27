27 декабря 2024

Врачи ХМАО спасли новорожденного с опасным заболеванием сердца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи провели операцию девочке весом 2 800 граммов
Врачи провели операцию девочке весом 2 800 граммов Фото:

Кардиохирурги ХМАО спасли новорожденную девочку с пороком сердца, сделав ей операцию сразу после рождения. Об этом сообщил в соцсетях глава депздрава Югры Роман Паськов.

«У малышки диагностировали врожденный порок сердца — коарктацию аорты. Это опасное заболевание, при котором часть аорты сужена, что нарушает кровоснабжение нижней половины тела и приводит к угнетению функций внутренних органов», — сообщил Паськов своем telegram-канале.

Девочке, весом всего 2 800 граммов, провели срочную операцию — резекцию коарктации аорты с наложением расширенного анастомоза (устранение участка сужения аорты и сшивание). По словам врачей, этот метод обеспечивает минимальный риск осложнений и благоприятный прогноз для дальнейшей жизни.

«Свое первое новогоднее чудо Виктория встретит дома, в кругу семьи. Это ли не лучший результат работы наших медиков?» — добавил глава департамента

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кардиохирурги ХМАО спасли новорожденную девочку с пороком сердца, сделав ей операцию сразу после рождения. Об этом сообщил в соцсетях глава депздрава Югры Роман Паськов. «У малышки диагностировали врожденный порок сердца — коарктацию аорты. Это опасное заболевание, при котором часть аорты сужена, что нарушает кровоснабжение нижней половины тела и приводит к угнетению функций внутренних органов», — сообщил Паськов своем telegram-канале. Девочке, весом всего 2 800 граммов, провели срочную операцию — резекцию коарктации аорты с наложением расширенного анастомоза (устранение участка сужения аорты и сшивание). По словам врачей, этот метод обеспечивает минимальный риск осложнений и благоприятный прогноз для дальнейшей жизни. «Свое первое новогоднее чудо Виктория встретит дома, в кругу семьи. Это ли не лучший результат работы наших медиков?» — добавил глава департамента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...