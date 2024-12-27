Врачи ХМАО спасли новорожденного с опасным заболеванием сердца

Кардиохирурги ХМАО спасли новорожденную девочку с пороком сердца, сделав ей операцию сразу после рождения. Об этом сообщил в соцсетях глава депздрава Югры Роман Паськов.
«У малышки диагностировали врожденный порок сердца — коарктацию аорты. Это опасное заболевание, при котором часть аорты сужена, что нарушает кровоснабжение нижней половины тела и приводит к угнетению функций внутренних органов», — сообщил Паськов своем telegram-канале.
Девочке, весом всего 2 800 граммов, провели срочную операцию — резекцию коарктации аорты с наложением расширенного анастомоза (устранение участка сужения аорты и сшивание). По словам врачей, этот метод обеспечивает минимальный риск осложнений и благоприятный прогноз для дальнейшей жизни.
«Свое первое новогоднее чудо Виктория встретит дома, в кругу семьи. Это ли не лучший результат работы наших медиков?» — добавил глава департамента
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