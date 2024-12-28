Общество В Екатеринбурге детей бойцов СВО порадовали новогодними подарками. Фото 29 декабря 2024 в 19:59 Размер текста - 17 + Дети военнослужащих получили 30 подарков к празднику Фото предоставлено фондом «Ника» В Екатеринбурге детей военнослужащих военной комендатуры Еланского гарнизона, выполняющих боевые задачи на СВО, порадовали новогодними подарками. Об этом URA.RU рассказал вице-президент благотворительного фонда «Ника» Дмитрий Алешин. «Дарить всегда приятнее, чем получать. Для малышей мы подготовили коробки с рождественскими чудесами: в них вошли сладкие подарки и развивающие наборы. Детишки остались довольны. Мы будем стараться и впредь помогать семьям, чьи отцы и мужья расширяют рубежи нашей Родины», — сказал Алешин. Кстати, важную миссию — сбор подарков — доверили самым юным добровольцам фонда: Кириллу Горбачеву и Илье Сэнькиву, 10 и 15 лет. Ребята оперативно подготовили новогодние сюрпризы и получили благодарность от коменданта гарнизона. Подарочные наборы собирали юные добровольцы благотворительного фонда Фото предоставлено фондом «Ника» Малышам уже передали новогодние сюрпризы Фото предоставлено фондом «Ника» Пока военные полицейские находятся на СВО, их семьям помогают неравнодушные люди Фото предоставлено фондом «Ника» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге детей военнослужащих военной комендатуры Еланского гарнизона, выполняющих боевые задачи на СВО, порадовали новогодними подарками. Об этом URA.RU рассказал вице-президент благотворительного фонда «Ника» Дмитрий Алешин. «Дарить всегда приятнее, чем получать. Для малышей мы подготовили коробки с рождественскими чудесами: в них вошли сладкие подарки и развивающие наборы. Детишки остались довольны. Мы будем стараться и впредь помогать семьям, чьи отцы и мужья расширяют рубежи нашей Родины», — сказал Алешин. Кстати, важную миссию — сбор подарков — доверили самым юным добровольцам фонда: Кириллу Горбачеву и Илье Сэнькиву, 10 и 15 лет. Ребята оперативно подготовили новогодние сюрпризы и получили благодарность от коменданта гарнизона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям