28 декабря 2024

В Екатеринбурге детей бойцов СВО порадовали новогодними подарками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети военнослужащих получили 30 подарков к празднику
Дети военнослужащих получили 30 подарков к празднику

В Екатеринбурге детей военнослужащих военной комендатуры Еланского гарнизона, выполняющих боевые задачи на СВО, порадовали новогодними подарками. Об этом URA.RU рассказал вице-президент благотворительного фонда «Ника» Дмитрий Алешин.

«Дарить всегда приятнее, чем получать. Для малышей мы подготовили коробки с рождественскими чудесами: в них вошли сладкие подарки и развивающие наборы. Детишки остались довольны. Мы будем стараться и впредь помогать семьям, чьи отцы и мужья расширяют рубежи нашей Родины», — сказал Алешин.

Кстати, важную миссию — сбор подарков — доверили самым юным добровольцам фонда: Кириллу Горбачеву и Илье Сэнькиву, 10 и 15 лет. Ребята оперативно подготовили новогодние сюрпризы и получили благодарность от коменданта гарнизона.

Подарочные наборы собирали юные добровольцы благотворительного фонда
Подарочные наборы собирали юные добровольцы благотворительного фонда
Малышам уже передали новогодние сюрпризы
Малышам уже передали новогодние сюрпризы
Пока военные полицейские находятся на СВО, их семьям помогают неравнодушные люди
Пока военные полицейские находятся на СВО, их семьям помогают неравнодушные люди

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В Екатеринбурге детей военнослужащих военной комендатуры Еланского гарнизона, выполняющих боевые задачи на СВО, порадовали новогодними подарками. Об этом URA.RU рассказал вице-президент благотворительного фонда «Ника» Дмитрий Алешин. «Дарить всегда приятнее, чем получать. Для малышей мы подготовили коробки с рождественскими чудесами: в них вошли сладкие подарки и развивающие наборы. Детишки остались довольны. Мы будем стараться и впредь помогать семьям, чьи отцы и мужья расширяют рубежи нашей Родины», — сказал Алешин. Кстати, важную миссию — сбор подарков — доверили самым юным добровольцам фонда: Кириллу Горбачеву и Илье Сэнькиву, 10 и 15 лет. Ребята оперативно подготовили новогодние сюрпризы и получили благодарность от коменданта гарнизона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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