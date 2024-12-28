28 декабря 2024

Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоит тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать их спиртосодержащими средствами
Стоит тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать их спиртосодержащими средствами Фото:

Толпы людей в торговых центрах могут быть опасны для здоровья, предупреждает Роспотребнадзор Свердловской области. Для защиты от ОРВИ и гриппа необходимо как можно меньше проводить времени в магазинах и выбирать менее популярные часы для их посещения.

«Осторожно, высокая концентрация людей в торговых центрах в предновогодние дни может быть опасна для вашего здоровья. Отправляясь на предновогодний шоппинг, соблюдайте меры профилактики гриппа и ОРВИ», — говорится в telegram-канале Роспотребнадзора. В ТЦ можно использовать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

Также стоит составить список покупок и следовать ему, чтобы минимизировать время нахождения в магазине. Маленьких детей тоже не стоит водить с собой на шоппинг. Помимо этого, нужно трепетно подходить к гигиене — тщательно мыть руки с мылом, промывать нос и горло по возвращении домой, обрабатывать руки спиртосодержащими средствами и, по возможности, не прикасаться к лицу, рекомендует Роспотребнадзор.

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Толпы людей в торговых центрах могут быть опасны для здоровья, предупреждает Роспотребнадзор Свердловской области. Для защиты от ОРВИ и гриппа необходимо как можно меньше проводить времени в магазинах и выбирать менее популярные часы для их посещения. «Осторожно, высокая концентрация людей в торговых центрах в предновогодние дни может быть опасна для вашего здоровья. Отправляясь на предновогодний шоппинг, соблюдайте меры профилактики гриппа и ОРВИ», — говорится в telegram-канале Роспотребнадзора. В ТЦ можно использовать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Также стоит составить список покупок и следовать ему, чтобы минимизировать время нахождения в магазине. Маленьких детей тоже не стоит водить с собой на шоппинг. Помимо этого, нужно трепетно подходить к гигиене — тщательно мыть руки с мылом, промывать нос и горло по возвращении домой, обрабатывать руки спиртосодержащими средствами и, по возможности, не прикасаться к лицу, рекомендует Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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