Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности в ТЦ

Толпы людей в торговых центрах могут быть опасны для здоровья, предупреждает Роспотребнадзор Свердловской области. Для защиты от ОРВИ и гриппа необходимо как можно меньше проводить времени в магазинах и выбирать менее популярные часы для их посещения.
«Осторожно, высокая концентрация людей в торговых центрах в предновогодние дни может быть опасна для вашего здоровья. Отправляясь на предновогодний шоппинг, соблюдайте меры профилактики гриппа и ОРВИ», — говорится в telegram-канале Роспотребнадзора. В ТЦ можно использовать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.
Также стоит составить список покупок и следовать ему, чтобы минимизировать время нахождения в магазине. Маленьких детей тоже не стоит водить с собой на шоппинг. Помимо этого, нужно трепетно подходить к гигиене — тщательно мыть руки с мылом, промывать нос и горло по возвращении домой, обрабатывать руки спиртосодержащими средствами и, по возможности, не прикасаться к лицу, рекомендует Роспотребнадзор.
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