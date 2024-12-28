Жители ХМАО начали чаще ходить в баню

Жители ХМАО стали чаще пользоваться услугой аренды бани. В 2024 году спрос увеличился на целых 58%, по сравнению с 2023 годом. При этом самой популярной остается русская баня. Следом за ней идут хаммам и сауна, сообщили аналитики Avito.
«За год спрос на аренду бани в ХМАО вырос на 58%. Жители ХМАО чаще стали ходить в сауны — в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года спрос увеличился на 7%. Самый популярный вид бани — русская баня… Количество объявлений от владельцев саун в Ханты-Мансийском АО выросло на 24% за год… Хаммам... Спрос на этот вид парения вырос на 116% год к году, а предложение увеличилось на 67%», — рассказали эксперты.
Также вырос интерес и к услугам парильщиков. Спрос увеличился на 19%, а стоимость варьируется в среднем от 3250 до 4500 рублей в час.
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