29 декабря 2024
28 декабря 2024

В ХМАО открыли новый зимник в Приобье

© Служба новостей «URA.RU»
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Один зимник и одну ледовую переправу открыли 30 декабря в ХМАО
Один зимник и одну ледовую переправу открыли 30 декабря в ХМАО Фото:

В ХМАО открыли новый зимник в Приобъе. Дорога свяжет поселок с Перегребным и Нарыкарами, сообщили в управлении автодорог Югры. 

«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. С 30.12.2024 открыто движение по зимним автомобильным дорогам: Приобье — Перегребное — Нарыкары, в т.ч. ледовые переправы грузоподъемностью 5 тонн», — рассказали в telegram-канале управления. 

Также на зимнике открыты ледовые переправы грузоподъемностью до пяти тонн. Кроме прочего в управлении автодорог сообщили об открытии ледовой переправы через Обь в районе села Шеркалы. Ее грузоподъемность также ограничена пятью тоннами

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В ХМАО открыли новый зимник в Приобъе. Дорога свяжет поселок с Перегребным и Нарыкарами, сообщили в управлении автодорог Югры.  «Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. С 30.12.2024 открыто движение по зимним автомобильным дорогам: Приобье — Перегребное — Нарыкары, в т.ч. ледовые переправы грузоподъемностью 5 тонн», — рассказали в telegram-канале управления.  Также на зимнике открыты ледовые переправы грузоподъемностью до пяти тонн. Кроме прочего в управлении автодорог сообщили об открытии ледовой переправы через Обь в районе села Шеркалы. Ее грузоподъемность также ограничена пятью тоннами
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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