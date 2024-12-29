В ХМАО открыли новый зимник в Приобье

В ХМАО открыли новый зимник в Приобъе. Дорога свяжет поселок с Перегребным и Нарыкарами, сообщили в управлении автодорог Югры.
«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. С 30.12.2024 открыто движение по зимним автомобильным дорогам: Приобье — Перегребное — Нарыкары, в т.ч. ледовые переправы грузоподъемностью 5 тонн», — рассказали в telegram-канале управления.
Также на зимнике открыты ледовые переправы грузоподъемностью до пяти тонн. Кроме прочего в управлении автодорог сообщили об открытии ледовой переправы через Обь в районе села Шеркалы. Ее грузоподъемность также ограничена пятью тоннами
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