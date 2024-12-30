Латвия подготовила для Украины более тысячи дронов

Латвия объявила о передаче Украине более тысячи различных типов беспилотников, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он также уточнил, что в инициативе участвуют Латвия и Великобритания, которые возглавляют коалицию по поддержке Украины БПЛА.
«Подготовлена последняя партия из более чем 1000 боевых дронов разных типов. Коалицию по дронам возглавляют Латвия и Великобритания», — написал Спрудс на своей странице в соцсети Х.
Кроме того, министр сообщил о планах на будущее, связанных с увеличением финансирования на закупку дополнительных беспилотников. В 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на эти цели в рамках коалиции.
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