Латвия подготовила для Украины более тысячи дронов

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Латвия планирует передать Украине более тысячи новых дронов
Латвия планирует передать Украине более тысячи новых дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Латвия объявила о передаче Украине более тысячи различных типов беспилотников, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он также уточнил, что в инициативе участвуют Латвия и Великобритания, которые возглавляют коалицию по поддержке Украины БПЛА.

«Подготовлена последняя партия из более чем 1000 боевых дронов разных типов. Коалицию по дронам возглавляют Латвия и Великобритания», — написал Спрудс на своей странице в соцсети Х.

Кроме того, министр сообщил о планах на будущее, связанных с увеличением финансирования на закупку дополнительных беспилотников. В 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на эти цели в рамках коалиции.

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Латвия объявила о передаче Украине более тысячи различных типов беспилотников, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он также уточнил, что в инициативе участвуют Латвия и Великобритания, которые возглавляют коалицию по поддержке Украины БПЛА. «Подготовлена последняя партия из более чем 1000 боевых дронов разных типов. Коалицию по дронам возглавляют Латвия и Великобритания», — написал Спрудс на своей странице в соцсети Х. Кроме того, министр сообщил о планах на будущее, связанных с увеличением финансирования на закупку дополнительных беспилотников. В 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на эти цели в рамках коалиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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