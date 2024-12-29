29 декабря 2024

WB раскрыл самый популярный товар у пермяков перед новогодними праздниками

Перед Новым годом жители Пермского края чаще всего покупали на WB игрушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый популярный товар обогнал по динамике прироста продаж свечи, подарочные наборы и бокалы
Самый популярный товар обогнал по динамике прироста продаж свечи, подарочные наборы и бокалы Фото:

Перед новогодними праздниками жители Прикамья чаще всего приобретали на Wildberries (WB) игрушки. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«В канун Нового года жители Пермского края чаще прочего покупали игрушки. Именно они лидируют в „подарочной категории“. Их в 2024 году пермяки купили почти на 75% больше по обороту, чем в 2023-м. Также регион обгоняет по динамике роста среднего чека по игрушкам общий показатель по РФ (прирост на 12%)», — пояснили специалисты WB в ответ на запрос «РБК-Пермь».

При этом в сегменте практичных подарков в лидеры выбились бритвенные принадлежности. Конкурент в виде носков остался позади.

Ранее пермяки пожаловались, что не успевают заказать подарки к празднику на WB. Многие товары обещали привезти только в начале 2025 года. Доставка задерживается на два-три дня. В компании объяснили URA.RU, что причина кроется в сезонности. Объем приобретаемых товаров в Пермском крае в декабре этого года также значительно вырос по сравнению с прошлым месяцем, рассказали специалисты маркетплейса.

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Перед новогодними праздниками жители Прикамья чаще всего приобретали на Wildberries (WB) игрушки. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. «В канун Нового года жители Пермского края чаще прочего покупали игрушки. Именно они лидируют в „подарочной категории“. Их в 2024 году пермяки купили почти на 75% больше по обороту, чем в 2023-м. Также регион обгоняет по динамике роста среднего чека по игрушкам общий показатель по РФ (прирост на 12%)», — пояснили специалисты WB в ответ на запрос «РБК-Пермь». При этом в сегменте практичных подарков в лидеры выбились бритвенные принадлежности. Конкурент в виде носков остался позади. Ранее пермяки пожаловались, что не успевают заказать подарки к празднику на WB. Многие товары обещали привезти только в начале 2025 года. Доставка задерживается на два-три дня. В компании объяснили URA.RU, что причина кроется в сезонности. Объем приобретаемых товаров в Пермском крае в декабре этого года также значительно вырос по сравнению с прошлым месяцем, рассказали специалисты маркетплейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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