Пермяки рискуют остаться без подарков на Новый год

В Перми Wildberries доставит товары только в январе
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
Доставка товаров переносится на 2 января Фото:

Жители Перми не успевают заказать подарки к Новому году на Wildberries. Многие товары доставят только в начале 2025 года, сообщили URA.RU читатели.

«Добавила в корзину несколько товаров, надеялась, что успеют доставить к Новому году. Но у большинства из них ближайшая дата доставки только 2 января», — заметила пермячка Ирина.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали получать заказы на маркетплейсе Wildberries с задержками перед Новым годом. Доставка может опоздать от двух до трех дней.

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Жители Перми не успевают заказать подарки к Новому году на Wildberries. Многие товары доставят только в начале 2025 года, сообщили URA.RU читатели. «Добавила в корзину несколько товаров, надеялась, что успеют доставить к Новому году. Но у большинства из них ближайшая дата доставки только 2 января», — заметила пермячка Ирина. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали получать заказы на маркетплейсе Wildberries с задержками перед Новым годом. Доставка может опоздать от двух до трех дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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