Пермяки рискуют остаться без подарков на Новый год

В Перми Wildberries доставит товары только в январе

28 декабря 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Доставка товаров переносится на 2 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Перми не успевают заказать подарки к Новому году на Wildberries. Многие товары доставят только в начале 2025 года, сообщили URA.RU читатели. «Добавила в корзину несколько товаров, надеялась, что успеют доставить к Новому году. Но у большинства из них ближайшая дата доставки только 2 января», — заметила пермячка Ирина. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали получать заказы на маркетплейсе Wildberries с задержками перед Новым годом. Доставка может опоздать от двух до трех дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми не успевают заказать подарки к Новому году на Wildberries. Многие товары доставят только в начале 2025 года, сообщили URA.RU читатели. «Добавила в корзину несколько товаров, надеялась, что успеют доставить к Новому году. Но у большинства из них ближайшая дата доставки только 2 января», — заметила пермячка Ирина. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали получать заказы на маркетплейсе Wildberries с задержками перед Новым годом. Доставка может опоздать от двух до трех дней.