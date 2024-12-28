Пермяки рискуют остаться без подарков на Новый год

Доставка товаров переносится на 2 января
Жители Перми не успевают заказать подарки к Новому году на Wildberries. Многие товары доставят только в начале 2025 года, сообщили URA.RU читатели.
«Добавила в корзину несколько товаров, надеялась, что успеют доставить к Новому году. Но у большинства из них ближайшая дата доставки только 2 января», — заметила пермячка Ирина.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали получать заказы на маркетплейсе Wildberries с задержками перед Новым годом. Доставка может опоздать от двух до трех дней.
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