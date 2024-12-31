В ХМАО экстренные службы переведены на усиленный режим работы в период с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«С 29 декабря по 8 января специалисты всех ведомств, отвечающих за безопасность, переведены на усиленный режим несения службы. Пока югорчане встречают праздники в кругу родных и близких, наши защитники обеспечивают безопасность, внимательно следят за обстановкой и готовы моментально выехать на вызов», — отметил губернатор.
Кухарук добавил, что совместно с начальником Главного управления МЧС России по Югре Петром Кугуем они поздравили с Новым годом сотрудников экстренных служб, которые работают в праздничные дни, и посетили 75-ю и 132-ю пожарно-спасательные части. Глава региона выразил благодарность за их самоотверженный труд, пожелав мира, добра и благополучия.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили запускать салюты на все новогодние праздники. Запрет действует в 22 муниципальных округах.
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