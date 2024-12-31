31 декабря 2024
30 декабря 2024

Экстренные службы ХМАО работают в усиленном режиме на новогодних праздниках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО привели в состояние полной готовности экстренные службы
В ХМАО привели в состояние полной готовности экстренные службы Фото:

В ХМАО экстренные службы переведены на усиленный режим работы в период с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«С 29 декабря по 8 января специалисты всех ведомств, отвечающих за безопасность, переведены на усиленный режим несения службы. Пока югорчане встречают праздники в кругу родных и близких, наши защитники обеспечивают безопасность, внимательно следят за обстановкой и готовы моментально выехать на вызов», — отметил губернатор.

Кухарук добавил, что совместно с начальником Главного управления МЧС России по Югре Петром Кугуем они поздравили с Новым годом сотрудников экстренных служб, которые работают в праздничные дни, и посетили 75-ю и 132-ю пожарно-спасательные части. Глава региона выразил благодарность за их самоотверженный труд, пожелав мира, добра и благополучия.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили запускать салюты на все новогодние праздники. Запрет действует в 22 муниципальных округах.

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В ХМАО экстренные службы переведены на усиленный режим работы в период с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «С 29 декабря по 8 января специалисты всех ведомств, отвечающих за безопасность, переведены на усиленный режим несения службы. Пока югорчане встречают праздники в кругу родных и близких, наши защитники обеспечивают безопасность, внимательно следят за обстановкой и готовы моментально выехать на вызов», — отметил губернатор. Кухарук добавил, что совместно с начальником Главного управления МЧС России по Югре Петром Кугуем они поздравили с Новым годом сотрудников экстренных служб, которые работают в праздничные дни, и посетили 75-ю и 132-ю пожарно-спасательные части. Глава региона выразил благодарность за их самоотверженный труд, пожелав мира, добра и благополучия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили запускать салюты на все новогодние праздники. Запрет действует в 22 муниципальных округах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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