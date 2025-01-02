Прогнозы США и ЕС о санкциях в отношении РФ не оправдались

В преддверии вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа усиливаются дебаты о будущем и эффективности санкций против России со стороны западных стран. Сам Трамп говорил, что хочет как можно реже их использовать.
«Я хочу использовать санкции как можно реже», — передает The New York Times слова Трампа. Эксперты предполагают, что тема санкций и продолжение военной помощи Украине окажутся в центре переговоров и могут быть использованы как инструменты для достижения более широких геополитических целей.
В то же время, прогнозы о быстром эффекте от экономических санкций на российскую экономику не оправдались. Такое заявление газете сделал экономист Сергей Гуриев* (признан иноагентом Минюстом РФ). Россия нашла союзников в лице Индии, Китая, Турции и ОАЭ. «Опасения по поводу сокращения поставок энергоносителей на фоне стремительного роста цен на нефть и стремительного роста инфляции заставили США и Европу ослабить ограничения на экспорт российского топлива», — пишет американская газета.
Ранее URA.RU писало о том, что турецкие компании выиграли от западных санкций в отношении РФ. А что ждет экономику России в 2025 году — в материале агентства.
*Сергей Гуриев признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иноагента.
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