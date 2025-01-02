02 января 2025

Прогнозы США и ЕС о санкциях в отношении РФ не оправдались

© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос эффективности санкций против России могут пересмотреть на Западе
Вопрос эффективности санкций против России могут пересмотреть на Западе Фото:

В преддверии вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа усиливаются дебаты о будущем и эффективности санкций против России со стороны западных стран. Сам Трамп говорил, что хочет как можно реже их использовать.

«Я хочу использовать санкции как можно реже», — передает The New York Times слова Трампа. Эксперты предполагают, что тема санкций и продолжение военной помощи Украине окажутся в центре переговоров и могут быть использованы как инструменты для достижения более широких геополитических целей.

В то же время, прогнозы о быстром эффекте от экономических санкций на российскую экономику не оправдались. Такое заявление газете сделал экономист Сергей Гуриев* (признан иноагентом Минюстом РФ). Россия нашла союзников в лице Индии, Китая, Турции и ОАЭ. «Опасения по поводу сокращения поставок энергоносителей на фоне стремительного роста цен на нефть и стремительного роста инфляции заставили США и Европу ослабить ограничения на экспорт российского топлива», — пишет американская газета.

Ранее URA.RU писало о том, что турецкие компании выиграли от западных санкций в отношении РФ. А что ждет экономику России в 2025 году — в материале агентства.

*Сергей Гуриев признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иноагента.

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В преддверии вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа усиливаются дебаты о будущем и эффективности санкций против России со стороны западных стран. Сам Трамп говорил, что хочет как можно реже их использовать. «Я хочу использовать санкции как можно реже», — передает The New York Times слова Трампа. Эксперты предполагают, что тема санкций и продолжение военной помощи Украине окажутся в центре переговоров и могут быть использованы как инструменты для достижения более широких геополитических целей. В то же время, прогнозы о быстром эффекте от экономических санкций на российскую экономику не оправдались. Такое заявление газете сделал экономист Сергей Гуриев* (признан иноагентом Минюстом РФ). Россия нашла союзников в лице Индии, Китая, Турции и ОАЭ. «Опасения по поводу сокращения поставок энергоносителей на фоне стремительного роста цен на нефть и стремительного роста инфляции заставили США и Европу ослабить ограничения на экспорт российского топлива», — пишет американская газета. Ранее URA.RU писало о том, что турецкие компании выиграли от западных санкций в отношении РФ. А что ждет экономику России в 2025 году — в материале агентства. *Сергей Гуриев признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иноагента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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