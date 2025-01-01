Назван союзник России, выигравший от западных санкций

Dnya: Турция заменила западные бренды в России
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Турецкие компании заменили почти все ушедшие западные бренды на рынке
Турецкие компании заменили почти все ушедшие западные бренды на рынке Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Турецкие компании успешно занимают ниши на российском рынке, которые оставили западные бренды из-за санкций, сообщает турецкая газета Dnya. Страна также отказалась присоединяться к западному эмбарго, продолжая вместо этого поддерживать торговые отношения с Россией. 

«Турция — одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив , турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями», — говорится в материале. Некоторые турецким брендам удалось стать крупнейшими игроками на рынке после ухода западных марок, особенно в сфере бытовой техники.

В качестве примера авторы материала приводят решение президента России Владимира Путина о передаче доли в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление российской «Группы компаний Вместе». Ранее она принадлежала международной компании AB InBev Efes B.V. 

Многие известные западные бренды ушли с российского рынка после начала спецоперации в 2022 году. Они потеряли более 107 миллиардов долларов. В настоящий момент, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран, в России продолжают оставаться 337 американских компаний.

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Турецкие компании успешно занимают ниши на российском рынке, которые оставили западные бренды из-за санкций, сообщает турецкая газета Dnya. Страна также отказалась присоединяться к западному эмбарго, продолжая вместо этого поддерживать торговые отношения с Россией.  «Турция — одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив , турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями», — говорится в материале. Некоторые турецким брендам удалось стать крупнейшими игроками на рынке после ухода западных марок, особенно в сфере бытовой техники. В качестве примера авторы материала приводят решение президента России Владимира Путина о передаче доли в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление российской «Группы компаний Вместе». Ранее она принадлежала международной компании AB InBev Efes B.V.  Многие известные западные бренды ушли с российского рынка после начала спецоперации в 2022 году. Они потеряли более 107 миллиардов долларов. В настоящий момент, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран, в России продолжают оставаться 337 американских компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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