Назван союзник России, выигравший от западных санкций

Турецкие компании успешно занимают ниши на российском рынке, которые оставили западные бренды из-за санкций, сообщает турецкая газета Dnya. Страна также отказалась присоединяться к западному эмбарго, продолжая вместо этого поддерживать торговые отношения с Россией.
«Турция — одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив , турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями», — говорится в материале. Некоторые турецким брендам удалось стать крупнейшими игроками на рынке после ухода западных марок, особенно в сфере бытовой техники.
В качестве примера авторы материала приводят решение президента России Владимира Путина о передаче доли в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление российской «Группы компаний Вместе». Ранее она принадлежала международной компании AB InBev Efes B.V.
Многие известные западные бренды ушли с российского рынка после начала спецоперации в 2022 году. Они потеряли более 107 миллиардов долларов. В настоящий момент, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран, в России продолжают оставаться 337 американских компаний.
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