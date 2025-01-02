02 января 2025
01 января 2025

Трое миллионеров из ХМАО, выигравших в лотерею, до сих пор не объявились

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотерейные счастливчики еще не забрали свои деньги
Лотерейные счастливчики еще не забрали свои деньги Фото:

Трое победителей из ХМАО, выигравшие миллионы в новогодней лотерее, еще не нашлись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«По состоянию на 3 января победители новогоднего тиража лотереи и онлайн-игры из ХМАО, выигравшие с начала 2025 года призы от одного миллиона рублей, на связь не выходили», — сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». Победителям необходимо обратиться за своими выигрышами в течение семи месяцев с момента публикации результатов лотереи.

Больше всего 1 января повезло югорчанину, сорвавшему в лотерее суперприз — 147 миллионов рублей. В тот же день миллион рублей выиграл другой житель ХМАО, а еще через день в округе стало на одного миллионера больше.

Везению югорчан в 2025 году удивились некоторые лотерейные игроки, а другие и вовсе усомнились в существовании счастливчиков. Однако организаторы лотереи назвали закономерность «уникальной ситуацией». «Сразу три выигрыша от одного миллиона рублей в первые два дня нового года — уникальная ситуация для ХМАО», — добавили в пресс-службе.

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Трое победителей из ХМАО, выигравшие миллионы в новогодней лотерее, еще не нашлись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». «По состоянию на 3 января победители новогоднего тиража лотереи и онлайн-игры из ХМАО, выигравшие с начала 2025 года призы от одного миллиона рублей, на связь не выходили», — сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». Победителям необходимо обратиться за своими выигрышами в течение семи месяцев с момента публикации результатов лотереи. Больше всего 1 января повезло югорчанину, сорвавшему в лотерее суперприз — 147 миллионов рублей. В тот же день миллион рублей выиграл другой житель ХМАО, а еще через день в округе стало на одного миллионера больше. Везению югорчан в 2025 году удивились некоторые лотерейные игроки, а другие и вовсе усомнились в существовании счастливчиков. Однако организаторы лотереи назвали закономерность «уникальной ситуацией». «Сразу три выигрыша от одного миллиона рублей в первые два дня нового года — уникальная ситуация для ХМАО», — добавили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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