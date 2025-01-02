Трое миллионеров из ХМАО, выигравших в лотерею, до сих пор не объявились

Трое победителей из ХМАО, выигравшие миллионы в новогодней лотерее, еще не нашлись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«По состоянию на 3 января победители новогоднего тиража лотереи и онлайн-игры из ХМАО, выигравшие с начала 2025 года призы от одного миллиона рублей, на связь не выходили», — сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». Победителям необходимо обратиться за своими выигрышами в течение семи месяцев с момента публикации результатов лотереи.
Больше всего 1 января повезло югорчанину, сорвавшему в лотерее суперприз — 147 миллионов рублей. В тот же день миллион рублей выиграл другой житель ХМАО, а еще через день в округе стало на одного миллионера больше.
Везению югорчан в 2025 году удивились некоторые лотерейные игроки, а другие и вовсе усомнились в существовании счастливчиков. Однако организаторы лотереи назвали закономерность «уникальной ситуацией». «Сразу три выигрыша от одного миллиона рублей в первые два дня нового года — уникальная ситуация для ХМАО», — добавили в пресс-службе.
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