02 января 2025

На трассе Пермского края насмерть сбили пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП произошло на 34-м километре автодороги Пермь — Березники
ДТП произошло на 34-м километре автодороги Пермь — Березники Фото:

На автодороге Пермь — Березники автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 2 января.

«Предварительно, 2 января в 20:40 на 34 километре автодороги Пермь — Березники водитель автомобиля Lada Xray допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В результате автоаварии пешеход погиб. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция призывает соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические условия при движении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге Пермь — Березники автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 2 января. «Предварительно, 2 января в 20:40 на 34 километре автодороги Пермь — Березники водитель автомобиля Lada Xray допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщили в краевой Госавтоинспекции. В результате автоаварии пешеход погиб. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция призывает соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические условия при движении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...