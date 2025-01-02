На трассе Пермского края насмерть сбили пешехода

ДТП произошло на 34-м километре автодороги Пермь — Березники
На автодороге Пермь — Березники автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 2 января.
«Предварительно, 2 января в 20:40 на 34 километре автодороги Пермь — Березники водитель автомобиля Lada Xray допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
В результате автоаварии пешеход погиб. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция призывает соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические условия при движении.
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