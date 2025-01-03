03 января 2025

В начале января на деревьях в Челябинской области набухли почки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа отреагировала на январское потепление
Природа отреагировала на январское потепление Фото:

В начале января в Челябинской области было замечено необычное явление: на деревьях и кустарниках появились набухшие почки. Это стало следствием аномально теплой погоды, которая пришла в регион. 

«Южноуральская природа восприняла аномальное потепление по-своему. На деревьях и плодовых кустах за городом стали набухать почки», — написал «Первый областной» со ссылкой на фотографии, присланные читателями.

В субботу, 4 января, в Челябинской области температура воздуха составила около нуля градусов. Аналогичная погода наблюдалась днем ранее. Согласно информации от Гидрометеоцентра, такие показатели являются нехарактерными для зимы в Уральском регионе. Последний раз подобное тепло наблюдалось здесь в 1948 году.

Как URA.RU писало ранее, причиной потепления в Челябинской области стал Атлантический циклон. В начале января температура воздуха на 10-12 градусов превысила норму.

Из-за плюсовых температур в Челябинской области на деревьях стали набухать почки
Из-за плюсовых температур в Челябинской области на деревьях стали набухать почки
Фото:

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В начале января в Челябинской области было замечено необычное явление: на деревьях и кустарниках появились набухшие почки. Это стало следствием аномально теплой погоды, которая пришла в регион.  «Южноуральская природа восприняла аномальное потепление по-своему. На деревьях и плодовых кустах за городом стали набухать почки», — написал «Первый областной» со ссылкой на фотографии, присланные читателями. В субботу, 4 января, в Челябинской области температура воздуха составила около нуля градусов. Аналогичная погода наблюдалась днем ранее. Согласно информации от Гидрометеоцентра, такие показатели являются нехарактерными для зимы в Уральском регионе. Последний раз подобное тепло наблюдалось здесь в 1948 году. Как URA.RU писало ранее, причиной потепления в Челябинской области стал Атлантический циклон. В начале января температура воздуха на 10-12 градусов превысила норму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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