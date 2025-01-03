В начале января в Челябинской области было замечено необычное явление: на деревьях и кустарниках появились набухшие почки. Это стало следствием аномально теплой погоды, которая пришла в регион.
«Южноуральская природа восприняла аномальное потепление по-своему. На деревьях и плодовых кустах за городом стали набухать почки», — написал «Первый областной» со ссылкой на фотографии, присланные читателями.
В субботу, 4 января, в Челябинской области температура воздуха составила около нуля градусов. Аналогичная погода наблюдалась днем ранее. Согласно информации от Гидрометеоцентра, такие показатели являются нехарактерными для зимы в Уральском регионе. Последний раз подобное тепло наблюдалось здесь в 1948 году.
Как URA.RU писало ранее, причиной потепления в Челябинской области стал Атлантический циклон. В начале января температура воздуха на 10-12 градусов превысила норму.
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