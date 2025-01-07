Тысяча разрушенных домов и почти 100 погибших: кадры разрушительного землетрясения в Китае

Сегодня утром, 7 января, на юго-западе Китая, в Тибетском автономном округе, произошло землетрясение силой 6,8 балла. В результате стихийного бедствия погибли 95 человек, а 130 получили травмы. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал организовать спасательные работы. Последствия разрушительного землетрясения в Китае — в фоторепортаже URA.RU.
Землетрясение в Тибетском автономном округе Китая произошло утром 7 января. По информации от Геологической службы США, его эпицентр располагался в 163 километрах от города Шигадзе. Магнитуда землетрясения, по оценкам Сейсмического центра Китая, составила 6,8 балла. В результате бедствия обрушилось более тысячи зданий. Жители Непала также ощутили подземные толчки.
Согласно сообщению Xinhuanet, в результате сильного землетрясения в Китае произошли серьезные человеческие потери. Число погибших возросло до 95 человек, а количество раненых достигло 130.
Си Цзиньпин дал указание провести операцию по поиску и спасению людей. По информации агентства Xinhua, китайский лидер также распорядился оказать всестороннюю поддержку пострадавшим. На место ЧП были направлены спасательные отряды численностью более 1500 человек.
Позже Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения, передает сайт Кремля. Российский лидер надеется на скорое выздоровление всех пострадавших.
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