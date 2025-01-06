Выяснилось, на что челябинские школьники променяли новогодние каникулы

SuperJob: в Челябинске на каникулах большинство старшеклассников готовится к ЕГЭ

В течение январских каникул старшеклассники усиленно готовятся к ЕГЭ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в каждой второй семье одиннадцатиклассники на январских каникулах зубрят задания по ЕГЭ. Этот период — время для усиленной подготовки к предстоящим экзаменам, а не для отдыха, считают родители. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

«Большинство родителей уверяет, что первая декада января посвящена подготовке к ЕГЭ. При этом 45% матерей и отцов утверждают, что их дети достаточно мотивированы, чтобы заниматься самостоятельно, без напоминаний», — говорится в исследовании.

Также уточняется, что 14% родителей заставили своих детей готовиться к ЕГЭ. И только каждый третий родитель выпускника посчитал, что в январские каникулы можно отдохнуть.

Как сообщало URA.RU ранее, недавно Минпросвещения РФ определило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год. Они касаются ряда закрепленных дисциплин. Требования распространяются на все образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерства.