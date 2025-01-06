06 января 2025

Выяснилось, на что челябинские школьники променяли новогодние каникулы

SuperJob: в Челябинске на каникулах большинство старшеклассников готовится к ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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В течение январских каникул старшеклассники усиленно готовятся к ЕГЭ (архивное фото) Фото:

В Челябинске в каждой второй семье одиннадцатиклассники на январских каникулах зубрят задания по ЕГЭ. Этот период — время для усиленной подготовки к предстоящим экзаменам, а не для отдыха, считают родители. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

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«Большинство родителей уверяет, что первая декада января посвящена подготовке к ЕГЭ. При этом 45% матерей и отцов утверждают, что их дети достаточно мотивированы, чтобы заниматься самостоятельно, без напоминаний», — говорится в исследовании.

Также уточняется, что 14% родителей заставили своих детей готовиться к ЕГЭ. И только каждый третий родитель выпускника посчитал, что в январские каникулы можно отдохнуть.

Как сообщало URA.RU ранее, недавно Минпросвещения РФ определило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год. Они касаются ряда закрепленных дисциплин. Требования распространяются на все образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерства.

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В Челябинске в каждой второй семье одиннадцатиклассники на январских каникулах зубрят задания по ЕГЭ. Этот период — время для усиленной подготовки к предстоящим экзаменам, а не для отдыха, считают родители. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob. «Большинство родителей уверяет, что первая декада января посвящена подготовке к ЕГЭ. При этом 45% матерей и отцов утверждают, что их дети достаточно мотивированы, чтобы заниматься самостоятельно, без напоминаний», — говорится в исследовании. Также уточняется, что 14% родителей заставили своих детей готовиться к ЕГЭ. И только каждый третий родитель выпускника посчитал, что в январские каникулы можно отдохнуть. Как сообщало URA.RU ранее, недавно Минпросвещения РФ определило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год. Они касаются ряда закрепленных дисциплин. Требования распространяются на все образовательные учреждения, находящиеся в ведении министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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