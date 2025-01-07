Экс-солист группы «Ариэль» Ярушин выступит перед челябинцами с юбилейной программой

Ярушин с юбилейной программой выступит в пяти городах Челябинской области

08 января 2025 в 16:17 Размер текста - 17 +

Ярушин выступит в Копейске, Челябинске, Сатке, Миассе и Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область заслуженный артист России, певец, композитор, бывший солист группы «Ариэль» Валерий Ярушин привезет свою юбилейную программу «Зимы и весны. Их было 75». Концерты пройдут в Копейске, Челябинске, Сатке, Миассе и Магнитогорске при участии групп «Новый Ариэль» и «Иваныч», сообщили в управлении культуры по региону. «Валерий Ярушин привезет в Челябинскую область свою юбилейную программу „Зимы и весны. Их было 75“ (6+). Концерты пройдут в Копейске, Челябинске, Сатке, Миассе и Магнитогорске при участии групп „Новый Ариэль“ и „Иваныч“. Специальным гостем станет участник ВИА „Песняры“ Валерий Дайнеко», — сообщается в telegram-канале управления культуры по Челябинской области. Ярушина хорошо знают поклонники эстрады 70-80 годов. Худруком и солистом группы «Ариэль» он был с 1970 по 1989 годы. Всего группой было создано пять дисков, участники группы побывали в 13 странах. На данный момент у Ярушина есть 15 сольных альбомов, где он записывает песни с известными российскими музыкантами. В июне 2024 года Валерий Ярушин отметил свой 75-летний юбилей. К своему 75-летию артист подготовил новую программу, в которую вошли как уже известные песни группы «Ариэль», такие как «Зимы и весны», «На острове Буяне», «В краю магнолий», «Порушка-Параня», «Старая пластинка», так и новые музыкальные произведения. Ярушин 16 января выступит в Копейске, 17-го — в челябинской филармонии, 18-го — в Сатке, 19-го — в Миассе, а 20 января — в городе металлургов Магнитогорске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область заслуженный артист России, певец, композитор, бывший солист группы «Ариэль» Валерий Ярушин привезет свою юбилейную программу «Зимы и весны. Их было 75». Концерты пройдут в Копейске, Челябинске, Сатке, Миассе и Магнитогорске при участии групп «Новый Ариэль» и «Иваныч», сообщили в управлении культуры по региону. «Валерий Ярушин привезет в Челябинскую область свою юбилейную программу „Зимы и весны. Их было 75“ (6+). Концерты пройдут в Копейске, Челябинске, Сатке, Миассе и Магнитогорске при участии групп „Новый Ариэль“ и „Иваныч“. Специальным гостем станет участник ВИА „Песняры“ Валерий Дайнеко», — сообщается в telegram-канале управления культуры по Челябинской области. Ярушина хорошо знают поклонники эстрады 70-80 годов. Худруком и солистом группы «Ариэль» он был с 1970 по 1989 годы. Всего группой было создано пять дисков, участники группы побывали в 13 странах. На данный момент у Ярушина есть 15 сольных альбомов, где он записывает песни с известными российскими музыкантами. В июне 2024 года Валерий Ярушин отметил свой 75-летний юбилей. К своему 75-летию артист подготовил новую программу, в которую вошли как уже известные песни группы «Ариэль», такие как «Зимы и весны», «На острове Буяне», «В краю магнолий», «Порушка-Параня», «Старая пластинка», так и новые музыкальные произведения. Ярушин 16 января выступит в Копейске, 17-го — в челябинской филармонии, 18-го — в Сатке, 19-го — в Миассе, а 20 января — в городе металлургов Магнитогорске.