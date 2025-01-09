На челябинском участке М5 опустела трасса. Видео

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После поворота на Юрюзань все фуры загнали на принудительную стоянку
После поворота на Юрюзань все фуры загнали на принудительную стоянку Фото:

Трасса М5 в Челябинской области опустела, после того как транспорт отправили на обязательную стоянку из-за непогоды. Об этом в соцсетях сообщают водители. 

«До поворота Юрюзань доехали и приехали. Все фуры отправили на стоянку. Инспектора закрыли трассу из-за непогоды. Будем теперь стоять до утра», — рассказал водитель-дальнобойщик в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».

Ранее в упрдор «Южный Урал» сообщили, что в регионе из-за ледяного дождя и снега закрывается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта по трассе М-5 «Урал» от Миасса до Республики Башкортостан. Ограничение вводится с 20:00 9 января ориентировочно до 08:00 (время местное) 10 января.

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Трасса М5 в Челябинской области опустела, после того как транспорт отправили на обязательную стоянку из-за непогоды. Об этом в соцсетях сообщают водители.  «До поворота Юрюзань доехали и приехали. Все фуры отправили на стоянку. Инспектора закрыли трассу из-за непогоды. Будем теперь стоять до утра», — рассказал водитель-дальнобойщик в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». Ранее в упрдор «Южный Урал» сообщили, что в регионе из-за ледяного дождя и снега закрывается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта по трассе М-5 «Урал» от Миасса до Республики Башкортостан. Ограничение вводится с 20:00 9 января ориентировочно до 08:00 (время местное) 10 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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