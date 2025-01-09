Трасса М5 в Челябинской области опустела, после того как транспорт отправили на обязательную стоянку из-за непогоды. Об этом в соцсетях сообщают водители.
«До поворота Юрюзань доехали и приехали. Все фуры отправили на стоянку. Инспектора закрыли трассу из-за непогоды. Будем теперь стоять до утра», — рассказал водитель-дальнобойщик в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».
Ранее в упрдор «Южный Урал» сообщили, что в регионе из-за ледяного дождя и снега закрывается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта по трассе М-5 «Урал» от Миасса до Республики Башкортостан. Ограничение вводится с 20:00 9 января ориентировочно до 08:00 (время местное) 10 января.
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